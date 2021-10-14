По жесткость артерий может указывать на серьезный риск коронавируса для больного

Новое исследование показало, что оценка жесткости артерий может помочь выявить пациентов, наиболее подверженных риску смерти от COVID-19.
Расчетная скорость пульсовой волны (ePWV), легкодоступный маркер жесткости аорты, оказалась эффективным дополнением к выявлению пациентов с риском смерти в больнице из-за вируса.
Точная стратификация риска при госпитализации таких пациентов имеет первостепенное клиническое значение, поскольку она необходима для определения терапевтических стратегий, пишет medicalxpress.com.
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports профессором Константиносом Стеллосом и приглашенным клиническим профессором Кимоном Стамателопулосом из Университета Ньюкасла, Великобритания, и Доверительным фондом NHS больниц Ньюкасла. Он демонстрирует, что ePWV предоставляет дополнительный клинический инструмент для уточнения стратификации риска госпитализированных пациентов за пределами установленных факторов риска и баллов.
Исследование проводилось на двух когортах госпитализированных пациентов с COVID-19; 471 в больнице Ньюкасл-апон-Тайн NHS Foundation Trust, Ньюкасл, Великобритания, и 266 в университетской больнице Пизы, Тоскана, Италия, и в контрольной когорте из 934 человек, не инфицированных COVID-19, в Департаменте клинической терапии Национального университета Каподистрии. Афин, Афин, Греции.
Было обнаружено, что добавление ePWV к клиническим прогностическим маркерам или подтвержденной шкале смертности улучшило прогностическую ценность внутрибольничной смертности и, следовательно, могло облегчить терапевтические решения при остром заболевании COVID-19.
Профессор Стеллос, профессор сердечно-сосудистой медицины Университета Ньюкасла и Университета Гейдельберга, сказал: «Наши результаты показывают, что усиление жесткости аорты может служить предиктором смертности от инфекции COVID-19, отражая совокупный суррогат старения и сердечно-сосудистый профиль высокого риска».
Команда обнаружила , что оптимальное прогностическое значение ePWV было 13,0 м / сек для прогнозирования в условиях стационара смертности.
Когда общая когорта пациентов с COVID-19 (n = 737) сравнивалась с общей контрольной когортой (n = 934), ePWV прогрессивно увеличивался среди контрольной группы, выживших с COVID-19 и пациентов с COVID-19, которые не выжили после контроль возраста, пола, гипертонии и других соответствующих факторов. ePWV была значительно выше у пациентов с COVID-19 по сравнению с их коллегами без COVID-19.
Легкодоступный показатель жесткости артерий при использовании в дополнение к инструментам, уже рекомендованным в клинической практике, может облегчить терапевтические решения при остром заболевании COVID-19. Команда продолжит дальнейшие исследования в этой области, чтобы разработать методику и найти ее применение в практике здравоохранения.
Какова оценочная скорость пульсовой волны?
Скорость пульсовой волны (ePWV) - это измерение артериальной жесткости, которое является независимым предиктором сердечно-сосудистого риска . Его можно измерить просто и неинвазивно, измерив пульсовое давление в сонной и бедренной артериях с помощью датчиков на лодыжках и шее, а также временную задержку между ними или другими методами, основанными на анализе пульсовых волн.