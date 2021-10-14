Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Цельное или нежирное молоко лучше для детей? Как оно влияет на здоровье детей?

7:00:0610/13/2021,от Университета Эдита Коуэна
0

Молочные продукты доставлялись домой каждые две недели в простой упаковке бесплатно для участников, чтобы гарантировать, что покупная цена не имеет значения.

Цельножирные молочные продукты не оказывают отрицательного воздействия на ожирение или кардиометаболические факторы риска у детей в исследовании. Фото: Pixabay

Первое в мире исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (ECU), показало, что цельное молоко так же полезно для детей, как и обезжиренное.

Исследование, опубликованное сегодня Американским журналом клинического питания , предполагает, что текущие рекомендации общественного здравоохранения, рекомендующие детям старше двух лет употреблять обезжиренные молочные продукты, возможно, нуждаются в пересмотре.

Доцент ECU Тереза ​​О'Салливан руководила исследованием потребления жирных молочных продуктов детьми в рамках исследования Milky Way, пишет medicalxpress.com.

За трехмесячный период 49 здоровых детей в возрасте от четырех до шести лет были случайным образом распределены для получения цельных или обезжиренных молочных продуктов вместо обычного потребления молочных продуктов.

Молочные продукты доставлялись домой каждые две недели в простой упаковке бесплатно для участников, чтобы гарантировать, что покупная цена не имеет значения.

Ни одна из групп не знала, употребляли ли они цельные или обезжиренные молочные продукты, в то время как оставшиеся продукты взвешивались каждые две недели, чтобы оценить общее потребление детьми.

Никаких изменений здоровья

Впервые исследователи всесторонне измерили у детей ожирение, состав тела, артериальное давление и биомаркеры крови, чтобы отслеживать влияние потребления ими молочных продуктов.

Независимо от того, употребляли ли они цельные или обезжиренные молочные продукты, обе группы детей потребляли одинаковое количество калорий.

Хотя дети, потребляющие нежирные молочные продукты, потребляли меньше калорий и жиров из молочных продуктов, они, естественно, обращались к другим продуктам и напиткам, чтобы компенсировать эту разницу.

Профессор О'Салливан сказал, что результаты не показали существенных различий между ожирением или сердечно-сосудистым здоровьем в группах.

«Ранее считалось, что маленькие дети получат пользу от молочных продуктов с низким содержанием жира из-за более низкого уровня насыщенных жиров и более низкой плотности энергии, что, в свою очередь, поможет избежать ожирения и риска связанных с ним кардиометаболических заболеваний», - сказала она.

«Наши результаты показывают, что здоровые дети могут безопасно употреблять цельножирные молочные продукты без увеличения ожирения или неблагоприятных кардиометаболических эффектов.

«С учетом наших результатов и предыдущих исследований при будущих пересмотрах диетических рекомендаций следует рассмотреть возможность рекомендовать детям в возрасте двух лет и старше употреблять цельные или обезжиренные молочные продукты».

Врач-диетолог и доктор философии. Кандидат на исследование Анализа Николл сказала, что это облегчит жизнь родителям.

«Этот основанный на фактах подход поможет упростить выбор родителями молочных продуктов и позволит детям потреблять молочные продукты в соответствии с их индивидуальными предпочтениями».

«Цельножирные молочные продукты не оказывают отрицательного воздействия на ожирение или кардиометаболические факторы риска у детей в исследовании« Млечный путь»: двойное слепое рандомизированное контролируемое пилотное исследование», - было опубликовано в Американском журнале клинического питания.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пользамолокожирность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое молоко даёте детям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Семь духовных законов успеха, которые знают только самые успешные люди
6:30:18 10/13/2021
Семь духовных законов успеха, которые знают только самые успешные люди
По жесткость артерий может указывать на серьезный риск коронавируса для больного
6:00:25 10/13/2021
По жесткость артерий может указывать на серьезный риск коронавируса для больного
Прорыв в борьбе с пандемией: ученые открыли противовирусное соединение блокирует проникновение коронавируса в клетки
5:30:51 10/13/2021
Прорыв в борьбе с пандемией: ученые открыли противовирусное соединение блокирует проникновение коронавируса в клетки
«Какой я была дурой! Не получит ни гроша»: Экс-супруга Гогена Солцева оставит его без наследства после развода
4:20:42 10/13/2021
«Какой я была дурой! Не получит ни гроша»: Экс-супруга Гогена Солцева оставит его без наследства после развода
Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна
4:00:46 10/13/2021
Конец света пророчат на ноябрь 2021: в чем особенность суток, когда Полнолуние сливается с Лунным затмением и рождается мощная и опасная СуперЛуна
Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине
3:42:13 10/13/2021
Путин не заразился коронавирусом благодаря вакцинации, но провел две недели на карантине
В Архангельске бультерьер искусал детей и воспитателя прямо на территории детсада: Пса отлавили спасатели-кинологи
3:27:56 10/13/2021
В Архангельске бультерьер искусал детей и воспитателя прямо на территории детсада: Пса отлавили спасатели-кинологи
Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла
3:00:47 10/13/2021
Что никогда нельзя делать верующим 14 октября на праздник Апостола от 70-ти Анании: как он крестил великого апостола Павла
Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление
2:59:36 10/13/2021
Путин: Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за уголовное преступление
СК засекретил уголовные дела о гибели солдат-срочников в Свердловской области
2:43:49 10/13/2021
СК засекретил уголовные дела о гибели солдат-срочников в Свердловской области