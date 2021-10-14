Цельное или нежирное молоко лучше для детей? Как оно влияет на здоровье детей?

Первое в мире исследование, проведенное Университетом Эдит Коуэн (ECU), показало, что цельное молоко так же полезно для детей, как и обезжиренное.
Исследование, опубликованное сегодня Американским журналом клинического питания , предполагает, что текущие рекомендации общественного здравоохранения, рекомендующие детям старше двух лет употреблять обезжиренные молочные продукты, возможно, нуждаются в пересмотре.
Доцент ECU Тереза О'Салливан руководила исследованием потребления жирных молочных продуктов детьми в рамках исследования Milky Way, пишет medicalxpress.com.
За трехмесячный период 49 здоровых детей в возрасте от четырех до шести лет были случайным образом распределены для получения цельных или обезжиренных молочных продуктов вместо обычного потребления молочных продуктов.
Молочные продукты доставлялись домой каждые две недели в простой упаковке бесплатно для участников, чтобы гарантировать, что покупная цена не имеет значения.
Ни одна из групп не знала, употребляли ли они цельные или обезжиренные молочные продукты, в то время как оставшиеся продукты взвешивались каждые две недели, чтобы оценить общее потребление детьми.
Никаких изменений здоровья
Впервые исследователи всесторонне измерили у детей ожирение, состав тела, артериальное давление и биомаркеры крови, чтобы отслеживать влияние потребления ими молочных продуктов.
Независимо от того, употребляли ли они цельные или обезжиренные молочные продукты, обе группы детей потребляли одинаковое количество калорий.
Хотя дети, потребляющие нежирные молочные продукты, потребляли меньше калорий и жиров из молочных продуктов, они, естественно, обращались к другим продуктам и напиткам, чтобы компенсировать эту разницу.
Профессор О'Салливан сказал, что результаты не показали существенных различий между ожирением или сердечно-сосудистым здоровьем в группах.
«Ранее считалось, что маленькие дети получат пользу от молочных продуктов с низким содержанием жира из-за более низкого уровня насыщенных жиров и более низкой плотности энергии, что, в свою очередь, поможет избежать ожирения и риска связанных с ним кардиометаболических заболеваний», - сказала она.
«Наши результаты показывают, что здоровые дети могут безопасно употреблять цельножирные молочные продукты без увеличения ожирения или неблагоприятных кардиометаболических эффектов.
«С учетом наших результатов и предыдущих исследований при будущих пересмотрах диетических рекомендаций следует рассмотреть возможность рекомендовать детям в возрасте двух лет и старше употреблять цельные или обезжиренные молочные продукты».
Врач-диетолог и доктор философии. Кандидат на исследование Анализа Николл сказала, что это облегчит жизнь родителям.
«Этот основанный на фактах подход поможет упростить выбор родителями молочных продуктов и позволит детям потреблять молочные продукты в соответствии с их индивидуальными предпочтениями».
«Цельножирные молочные продукты не оказывают отрицательного воздействия на ожирение или кардиометаболические факторы риска у детей в исследовании« Млечный путь»: двойное слепое рандомизированное контролируемое пилотное исследование», - было опубликовано в Американском журнале клинического питания.