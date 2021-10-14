Покров Богородицы: история явления Божией Матери святому Андрею Юродивому. Традиции и приметы на 14 октября

Православная Церковь чтит и почитает Деву Марию более всех святых, после Христа. Ее имя всегда упоминается на богослужениях. А также ее просят о заступничестве перед престолом Божьим. В честь ее защиты установлен праздник 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с событием, которое было в Константинополе, во Влахернской церкви при Льве Первом. Когда происходило всенощное бдение, Святой Андрей Блаженный Юродивый за Христа и его ученик, святой Епифаний, которые были внутри церкви, своими глазами видели, как Пресвятая Богородица вошла с купола в церковь и покрыла Своим покровом всех людей в качестве защиты. Вскоре осаду удалось снять, войска противника отступили, и город был спасен.
Что означает Покров в народной традиции
Покров означает уход природы в зимнюю спячку, и укрывание земли на зиму. Первые октябрьские деревья полностью избавляются от листвы. Плоды деревьев уже созрели “пришла пора покрова”.
На Покров завершается время сватовства и приготовления к свадебным торжествам, который начался во время Успения.
Светлый праздник с утра отмечают на службе в храме. Христиане просят у Пресвятой Девы Марии заступничества. В праздник они приходят в молитве к Божией Матери, прося о здоровье, защите, помощи, счастливой семейной жизни и любви.
Больше всего этот праздник любили одинокие женщины и незамужние девушки. Они молились Богородице о скорейшем замужестве.
Замужние дамы просили о защите семьи. Также просили о своей красоте и молодости, выполняя ритуал. Для этого они выходили утром на улицу и умывали росой.