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Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения

10:00:2410/13/2021,от университета Бристоля
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Электронные сигареты можно использовать как средство бросить курить, но в настоящее время в Великобритании нет лицензированных с медицинской точки зрения электронных сигарет.

Полученные данные могут иметь значение для лицензирования методов лечения для прекращения курения,. Фото: Pixabay

Комбинированные методы лечения, в частности варениклин и никотиновая заместительная терапия (НЗТ), являются наиболее эффективными фармакотерапевтическими средствами для прекращения курения, и это крупнейший обзор, посвященный изучению эффективности и безопасности электронных сигарет (электронных сигарет) и лекарств, которые люди используют для отказа от табака.

Исследование, проведенное Бристольским университетом и опубликованное сегодня <12 октября> в журнале « Наркомания», финансировалось Национальным институтом исследований в области здравоохранения (NIHR), партнером NHS в области общественного здравоохранения и социальной защиты, пишет medicalxpress.com.

Варениклин, бупропион и НЗТ рекомендованы Национальным институтом здравоохранения и повышения квалификации (NICE) в качестве препаратов первой линии для прекращения курения. Электронные сигареты можно использовать как средство бросить курить, но в настоящее время в Великобритании нет лицензированных с медицинской точки зрения электронных сигарет. Поскольку во всем мире курение сигарет является ведущей причинойпреждевременной смерти и болезней и требует больших затрат, целью исследования было выяснить клиническую эффективность и безопасность варениклина, бупропиона, НЗТ и электронных сигарет по сравнению друг с другом.

Предыдущие обзоры лекарств для прекращения курения редко исследовали комбинации фармакотерапии для прекращения курения, изучение монотерапии или комбинированной НЗТ. Обеспокоенность также возникла по поводу безопасности электронных сигарет после вспышки тяжелого повреждения легких в США у пользователей электронных сигарет, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК), особенно тех, которые были получены из неофициальных источников, таких как друзья и онлайн-дилеры.

Исследователи идентифицировали 363 испытания на эффективность и 355 испытаний на безопасность. Большинство однокомпонентных и комбинированных методов лечения были более эффективными, чем плацебо, помогая людям бросить курить, при этом наиболее эффективными были монотерапия варениклином и комбинация варениклина и НЗТ. Бупропион также оказался эффективным, но был связан с повышенным риском серьезных побочных эффектов. Электронные сигареты выглядят многообещающе, но необходимы дополнительные исследования, чтобы установить их безопасность.

Доктор Кайла Томас, старший преподаватель-консультант по медицине общественного здравоохранения Бристольской медицинской школы: Науки о здоровье населения (PHS) Бристольского университета и ведущий автор, сказала: «Хотя электронные сигареты оказались многообещающим средством от курения, больше необходимо исследование их долгосрочной эффективности и безопасности, предпочтительно в исследованиях с активными вмешательствами в качестве компараторов.

«Мы также рекомендуем дальнейшие исследования для изучения эффективности комбинированного фармакологического лечения вместе с консультированием или психологическим вмешательством».

Д-р Майкл Далили, старший научный сотрудник по общественному здравоохранению Бристольской медицинской школы: PHS и соавтор, добавил: «Наше исследование укрепляет доказательную базу для использования варениклина и монотерапии НЗТ в качестве средств первой линии для отказа от табака в соответствии с текущие рекомендации NICE. Наши результаты должны убедить пациентов, врачей и политиков в безопасности этих методов лечения ».

Полученные данные могут иметь значение для лицензирования методов лечения для прекращения курения, поскольку электронные сигареты и комбинированные методы лечения в настоящее время не лицензированы и могут повлиять на рекомендуемые методы лечения.

NICE вскоре выпустит новое руководство «Табак: предотвращение потребления, содействие отказу от курения и лечение зависимости», в которое будут включены данные этого исследования.

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