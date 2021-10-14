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Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования

11:00:1010/13/2021,от Университета Гетеборга
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Неблагоприятное воздействие на организм длительного пребывания в космосе известно уже давно. К негативным изменениям относятся атрофия мышц, уменьшение костной массы, ухудшение зрения и изменение бактериальной флоры в кишечнике.

Это первый случай, когда конкретное доказательство повреждения клеток мозга было задокументировано в анализах крови после космических полетов. Фото: Pixabay

Похоже, что длительное пребывание в космосе приводит к повреждению мозга. Об этом свидетельствует исследование пяти российских космонавтов, побывавших на Международной космической станции (МКС). Исследователи из Гетеборгского университета входят в число тех, кто сейчас представляет результаты.

Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Neurology. Его соавторы в университете, ученые из Института неврологии и физиологии Академии Сальгренска, написали его совместно с коллегами из Москвы и Мюнхена, пишет medicalxpress.com.

Ученые проследили за пятью российскими космонавтами-мужчинами, работающими на постоянно обслуживаемой Международной космической станции (МКС), которая находится на орбите в 400 км от поверхности Земли.

Неблагоприятное воздействие на организм длительного пребывания в космосе известно уже давно. К негативным изменениям относятся атрофия мышц, уменьшение костной массы, ухудшение зрения и изменение бактериальной флоры в кишечнике.

Доказательства повреждения головного мозга

Кровь у космонавтов была взята за 20 дней до вылета на МКС. В среднем они пробыли в космосе 169 дней (примерно пять с половиной месяцев). Средний возраст участников был 49 лет.

После их возвращения на Землю последующие пробы крови были взяты трижды: через день, через неделю и примерно через три недели после приземления соответственно. Были проанализированы пять биомаркеров повреждения головного мозга . Это были световые нейрофиламенты (NFL), глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), общий тау (Т-тау) и два бета-амилоидных белка.

Для трех биомаркеров - NFL, GFAP и бета-амилоидного белка Aβ40 - концентрации были значительно повышены после пребывания в космосе. Пиковые значения не наблюдались одновременно после возвращения мужчин на Землю, но тенденции их биомаркеров, тем не менее, в целом просчитывались с течением времени.

«Это первый случай, когда конкретное доказательство повреждения клеток мозга было задокументировано в анализах крови после космических полетов. Это необходимо дополнительно изучить и предотвратить, если космические путешествия станут более распространенными в будущем», - говорит Хенрик Зеттерберг, профессор нейробиология и один из двух старших соавторов исследования.

Несколько исследований в стадии реализации

«Чтобы добраться туда, мы должны помочь друг другу выяснить, почему возникает повреждение. Это невесомость, изменения в мозговой жидкости или стрессоры, связанные с запуском и посадкой, или это вызвано чем-то еще? Вот множество захватывающих экспериментальных исследования людей могут проводиться на Земле », - продолжает он.

Представление о том, что указанные изменения могут иметь отношение к функции мозга, подтверждается изменениями, которые также наблюдаются при магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга после космических путешествий . Дополнительную поддержку обеспечивают клинические тесты функции мозга мужчин, которые показывают отклонения, связанные с их назначением в космосе. Однако настоящее исследование было слишком маленьким, чтобы детально исследовать эти связи.

Зеттерберг и его соавторы в университете, ученый Николас Эштон и профессор Кай Бленноу, в настоящее время обсуждают последующие исследования с другими коллегами-исследователями, участвующими в исследовании, а также с национальными и международными институтами космических исследований.

«Если мы сможем выяснить, что вызывает повреждение, разработанные нами биомаркеры могут помочь нам выяснить, как лучше всего решить проблему», - говорит Зеттерберг.

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