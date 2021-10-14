Грешно ли работать 14 октября - Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?

Покров Пресвятой Божией Матери отмечается после события, которое произошло в десятом веке в Константинополе в период правления Льва Мудрого. Тогда Византийский город подвергся осаде со стороны языческих войск. Сил почти не оставалось. От чего люди, которые ждали обреченной участи, пошли в местный храм, чтобы укрыться там от варваров.
В четыре часа утра Пресвятая Богородица предстала над народом, держа свой омофор распростертый для защиты верующих. Она светилась невыразимым сиянием, окруженная апостолами и святыми. После того как она исчезла, вражеское войско отступило. Праздник Покрова был учрежден в честь этого события, и чтобы напомнить нам, что мы можем с молитвой получить непрестанную защиту Пресвятой Богородицы в любое трудное время.
Наши предки на Покров соблюдали строгие запреты.
Утром на праздник посещали службу в храме и ставили свечку Божией Матери.
Был примета, если поставить на стол пирожки и булочки – будущий урожай будет пышным. А чтобы весь год в доме был уют и благополучие, на Покров нужно печь блины. До Покрова необходимо утеплить дом, и затопить в этот день первый раз печь. Также раньше старались переехать в новый дом до Покрова, чтобы ее оберегала Богородица.
Как и на все великие христианские праздники, на Покров существует запрет на работу. Нельзя шить, вязать, вышивать и убирать дом.
До праздника возвращались домой отовсюду разные путники, завершали свои путешествия и чумаки. Работники, батраки, которые работали в богатых хозяев целое лето, возвращались к своим домам с большими гостинцами родным.