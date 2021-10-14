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3 сильных молитвы на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

2:30:1210/14/2021,София Мальцева
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В церковь на Покров приходили бездетные женщины, чтобы помолиться о детях.

В этот день следует идти на службу утром 14 октября и нужно поставить свечу Богородице / Фото: Pixabay.com

14 октября отмечается великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Это торжество связано с событием, произошедшим при правлении Льва Мудрого в 10 веке. Тогда на Константинополь напали языческие войска, которые хотели захватить город и уничтожить всех жителей. Испуганные жители перешли в местный Храм, чтобы найти в нем спасение, и попросить Божью Матерь и Господа о помощи.

После долгой мольбы, верующих людей услышала Святая Дева Мария. Она спустилась сквозь купол вместе с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. Богородица опустилась на колени в мольбе, после чего встала и укрыла всех омофором, который сняла с головы. Так Она защитила христиан, и враги отступили.

В этот день следует идти на службу утром 14 октября и нужно поставить свечу Богородице. На торжественном столе должны находиться булочки и пирожки, а также можно мясо и молочные продукты.

На Покров молятся и девушки, которые собираются выйти замуж. В старину в этот день заканчивался период сватовства и начиналась пора свадеб. Сейчас многие девушки верят, что молитва к Пречистой помогает найти хорошего мужа.

В церковь на Покров приходили бездетные женщины, чтобы помолиться о детях.

В этот день молятся Богородице, и просят все больные, обиженные, отчаявшиеся, заключенные.

Просят Божию Матерь о покое в семье, защитите людей от всего злого — землетрясения, пожара, нападений захватчиков.

Молитва первая Молитва первая

Молитва вторая

Молитва третья

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традициипраздникизапретыПокров Пресвятой Богородицы
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