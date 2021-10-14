Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассмотрел мощные ракеты, разработанные для нанесения ядерных ударов по материковой части США, и пообещал построить «непобедимую» армию, чтобы справиться с тем, что он назвал стойкой враждебностью США, сообщили государственные СМИ во вторник, пишет Fox News.
В очевидных постоянных попытках вбить клин между Вашингтоном и Сеулом, Ким также использовал свое выступление на редкой выставке систем вооружений в понедельник, чтобы подчеркнуть, что его военная мощь не нацелена на Южную Корею и что не должно быть новой войны, натравливающей корейский народ друг на друга.
"США часто давали понять, что не настроены враждебно по отношению к нашему государству, но не предпринимают никаких действий.
основанные на доказательствах, чтобы заставить нас поверить в то, что они не настроены враждебно, - сказал Ким в понедельник, согласно официальному корейскому центральному информационному агентству. «США продолжают создавать напряженность в регионе своими неправильными суждениями и действиями».
Назвав Соединенные Штаты «источником» нестабильности на Корейском полуострове, Ким сказал, что самая важная цель его страны - обладание «непобедимым военным потенциалом», которому никто не осмелится бросить вызов.
Выставка, которая, как сообщает KCNA, была предназначена в воскресенье к 76-летию со дня рождения правящей Рабочей партии.
По словам официальных лиц Сеула, это было первым в своем роде с тех пор, как Ким пришел к власти в конце 2011 года. На северокорейских фотографиях Ким, одетый в темный костюм, идет по красной ковровой дорожке, уставленной большими ракетами, установленными на грузовиках, проезжает мимо системы залпового огня и наблюдает за самолетами, летящими в строю.
Эксперты говорят, что на выставке был представлен ряд недавно разработанных видов оружия, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, которые Северная Корея уже запускала или демонстрировала на военных парадах в последние годы.
Ян Ук, военный эксперт, преподающий в Южнокорейском университете Ханнам, сказал, что оружие на фотографиях включает в себя то, что похоже на новую межконтинентальную баллистическую ракету, которую Северная Корея раскрыла во время военного парада в прошлом году, но еще не провела испытательных стрельб, сказал Ян. Эта ракета, установленная на 11-осевой ракете-носителе во время парада, считается самой большой межконтинентальной баллистической ракетой на Севере.
Среди других представленных вооружений были еще одна межконтинентальная баллистическая ракета, которую Северная Корея испытала в 2017 году; баллистические ракеты, которые можно запускать с подводных лодок или поезда; твердотопливные ракеты малой дальности; и экспериментальная гиперзвуковая ракета, которая провела свой первый испытательный полет в прошлом месяце, сказал Ли Чун Гын, эксперт по ракетам в Южнокорейском институте научно-технической политики.
«По сути, Северная Корея хочет послать это сообщение:« Мы продолжим разрабатывать новое оружие и вооружаться ядерной силой, поэтому не вводите санкции, поскольку мы не можем договориться о двойных стандартах», - сказал Ян.
Министерство обороны Сеула заявило, что южнокорейские и американские разведслужбы анализируют выставленное северокорейское оружие, но не вдавались в подробности.
В последние недели Северная Корея послала смешанные сигналы своим соперникам, поскольку она возобновила свои ракетные испытания после шестимесячного перерыва, но предложила условные переговоры с Южной Кореей. Во время своей демонстрационной речи Ким обвинил Южную Корею в лицемерии, потому что она критикует разработку Северной Кореей оружия как провокацию, в то время как она тратит большие средства на увеличение своего собственного военного потенциала. Но он все же сказал, что его военные не нацелены на Южную Корею. «Я еще раз говорю, что Южная Корея - не та страна, против которой нашим вооруженным силам приходится сражаться», - сказал Ким. «Конечно, мы укрепляем нашу обороноспособность не из-за Южной Кореи. Мы не должны повторять ужасную историю, когда соотечественники применяли силу друг против друга». Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея пытается использовать желание Южной Кореи улучшить отношения, чтобы оказать на нее давление, чтобы убедить Соединенные Штаты ослабить карательные экономические санкции в отношении Севера и пойти на другие уступки. Северная Корея давно стремилась к улучшению отношений с Соединенными Штатами, потому что она хочет ослабления санкций и улучшения условий безопасности, чтобы сосредоточиться на возрождении своей умирающей экономики. Высота- Дипломатия между странами на кону развалилась в начале 2019 года после того, как американцы отвергли призывы Северной Кореи к масштабному ослаблению санкций в обмен на шаги по частичному разоружению.
США в последнее время неоднократно предлагали переговоры с Северной Кореей «в любом месте и в любое время» без предварительных условий.
Ким назвал такое предложение «хитрой» попыткой скрыть враждебность США по отношению к Северной Корее, поскольку он хочет, чтобы Вашингтон ослабил санкции или приостановил свои регулярные военные учения с Сеулом, прежде чем переговоры могут возобновиться.
Несмотря на недавние ракетные испытания, Ким по-прежнему сохраняет самообладание 2018 года.
ввел мораторий на испытания ракет большой дальности, непосредственно нацеленных на территорию Америки, - знак того, что он по-прежнему хочет сохранить шансы на дальнейшие переговоры с Вашингтоном.
В 2017 году Северная Корея провела три испытания межконтинентальных баллистических ракет и заявила, что получила возможность атаковать материковую часть США ядерными ракетами. Ли, эксперт, поставил под сомнение заявление Севера, заявив, что ему необходимо провести еще несколько летных испытаний, чтобы доказать, что он преодолел последние оставшиеся технологические препятствия, такие как защита боеголовки от экстремальной жары и давления после повторного входа в атмосферу Земли.