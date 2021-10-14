Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения в доступе к пещерам летучих мышей и местам выращивания диких животных в регионе в шести часах к западу от Уханя - поскольку выяснилось, что на близлежащих сырых рынках было запрещено продавать живых животных всего за несколько дней до того, как Пекин признал обнаружение нового вируса. к отчету, пишет Fox News.
Ученые ВОЗ пытались получить доступ к сотням пещер с летучими мышами в префектуре Эньши в провинции Хубэй - к западу от китайского города, где впервые появился COVID-19, сообщает The Washington Post в понедельник.
Ученые также хотят исследовать близлежащие районы разведения диких животных, которые до пандемии были известны размножением тысяч диких животных.
Ученые считают, что эти животные потенциально могли быть промежуточным хозяином для распространения вируса от летучих мышей к человеку, и утверждают, что исследование ферм является ключевым шагом к определению происхождения пандемии, говорится в отчете.
Ученые исследуют естественную передачу в дополнение к теории о том, что зараженный COVID-19 человек сбежал из китайской лаборатории.
Одна потенциальная теория, возникающая в результате естественной передачи, может заключаться в том, что вирус передавался от летучей мыши промежуточному хозяину, например, сельскохозяйственному животному, которое впоследствии было продано на влажном рынке.
Между тем Пекин неоднократно заявлял, что пандемия возникла в другом месте.
Но, по сообщениям местных китайских СМИ, на влажных рынках в регионе Эньши было запрещено продавать живых животных в декабре 2019 года - всего за восемь дней до того, как китайское правительство публично признало, что на мокром рынке Ухани был обнаружен новый вирус.
К марту 2020 года были закрыты шесть влажных рынков в Эньши, поскольку пандемия охватила весь мир. До сих пор неясно, почему рынки были закрыты так рано.
Источник в цепочке поставок на рынке Ухани сообщил The Post, что некоторые дикие животные, продаваемые в Ухане до пандемии, были получены из провинции Хубэй, в том числе от Эньши.
Пещеры в Эньши также известны пешеходным потоком людей, а некоторые фермы дикой природы, которые с тех пор были закрыты, расположены примерно в миле от входа в пещеры.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне не смог подтвердить, были ли когда-либо проверены на вирус летучие мыши или выращенные на ферме дикие животные в Эньши. Ученые считают, что пещеры потенциально могут стать путем распространения вируса от летучих мышей к другим животным или людям, прежде чем достигнуть Уханя, но нет ничего конкретного из-за отказа Пекина разрешить доступ.
Майкл Воробей, биолог-эволюционист из Университета Аризоны, сказал The Post, что вирусологам необходимо узнать больше о том, какие вирусы циркулируют в летучих мышах пещеры Энши.
«Такая близость сельскохозяйственных животных и летучих мышей, которые могут быть носителями коронавируса, - это как раз то, о чем мы беспокоимся», - сказал Воробей.
Эта статья впервые появилась в New York Post.