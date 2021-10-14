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С Днем матери в Белоруси: нежные поздравления всем мамочкам 14 октября – для отправки по вотсап

2:15:1110/14/2021
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День матери в Беларуси ежегодно отмечается 14 октября. Данный праздник был учрежден Указом Президента Республики Беларусь 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

День матери в Беларуси

С днем матери тебя поздравить,
Мамуля милая, спешу.
Я дорожу твоей заботой,
Совета мудрого спрошу.

Здорова будь, моя родная,
Согрета счастьем и добром,
Любовь твоя пусть защищает
Меня всегда своим теплом.

Прости меня за все обиды.
Я знаю, что ты все поймешь,
Ты в жизнь мою большую нежность
Всегда, любимая, несешь.

День матери в Беларуси

Сегодня белорусских мам
Мы поздравляем всей душой,
И лишь добра желаем вам,
Семьи счастливой и большой!

Пусть ваши дети и супруги
Лишь радость вам всегда несут,
За ласку и за все заслуги
Вас любят, чтут и берегут!

День матери в Беларуси

С днем матери хочу поздравить Тебя сегодня нежно я, Нести святую эту ношу — Судьба прекрасная твоя.

Желаю счастья в материнстве,
Звучит всегда пусть смех детей,
Желаю с чадом я единства,
Красивых вам и светлых дней.

Пускай всегда твой слух ласкает
Родной, любимый голосок,
Тот, что зовет: «Моя мамуля»,
Тот, что все беды унесет.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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