С Днем матери в Белоруси: нежные поздравления всем мамочкам 14 октября – для отправки по вотсап

С днем матери тебя поздравить,
Мамуля милая, спешу.
Я дорожу твоей заботой,
Совета мудрого спрошу.
Здорова будь, моя родная,
Согрета счастьем и добром,
Любовь твоя пусть защищает
Меня всегда своим теплом.
Прости меня за все обиды.
Я знаю, что ты все поймешь,
Ты в жизнь мою большую нежность
Всегда, любимая, несешь.
Сегодня белорусских мам
Мы поздравляем всей душой,
И лишь добра желаем вам,
Семьи счастливой и большой!
Пусть ваши дети и супруги
Лишь радость вам всегда несут,
За ласку и за все заслуги
Вас любят, чтут и берегут!
С днем матери хочу поздравить Тебя сегодня нежно я, Нести святую эту ношу — Судьба прекрасная твоя.
Желаю счастья в материнстве,
Звучит всегда пусть смех детей,
Желаю с чадом я единства,
Красивых вам и светлых дней.
Пускай всегда твой слух ласкает
Родной, любимый голосок,
Тот, что зовет: «Моя мамуля»,
Тот, что все беды унесет.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru