14 октября - Всемирный день зрения: теплые поздравительные открытки и стихи всем, ком дорого зрение

Видеть мир — большая радость,
Он прекрасен — это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.
Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zreniya/
В день всемирный зрения
Пусть будет ясен взгляд.
И краскам ярким, радужным
Пусть глаз твой будет рад.
Следите за здоровьем
Своих прекрасных глаз.
Пусть взор ваш будет ясен
Сверкает, как алмаз.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zreniya/
Мы в День зрения всемирный,
От души хотим желать
Зорко все проблемы видеть,
И успешно их решать.
Только счастье и здоровье, Чтоб встречалось на пути, Ну, а прочие преграды, Только с блеском обойти.
Зрение — такая штука,
Нужно всем его беречь,
Чтоб не проглядеть по жизни
Вам заветных ваших встреч.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru