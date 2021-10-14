Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

14 октября - Всемирный день зрения: теплые поздравительные открытки и стихи всем, ком дорого зрение

1:55:2710/14/2021
0

Всемирный день зрения - самая важная дата, посвящённая пропаганде здоровья глаз. Отмечается он ежегодно, во второй четверг октября по решению Всемирной организации здравоохранения в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на зрение».

Всемирный день зрения

Видеть мир — большая радость,
Он прекрасен — это факт.
Глаз поможет оценить нам,
Солнце, небо и закат.

Я, друзья, вас призываю
Счастья зрения ценить.
И в здоровье свое око
Обязательно хранить.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zreniya/

Всемирный день зрения

В день всемирный зрения
Пусть будет ясен взгляд.
И краскам ярким, радужным
Пусть глаз твой будет рад.

Следите за здоровьем
Своих прекрасных глаз.
Пусть взор ваш будет ясен
Сверкает, как алмаз.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zreniya/

Всемирный день зрения

Мы в День зрения всемирный,
От души хотим желать
Зорко все проблемы видеть,
И успешно их решать.

Только счастье и здоровье, Чтоб встречалось на пути, Ну, а прочие преграды, Только с блеском обойти.

Зрение — такая штука,
Нужно всем его беречь,
Чтоб не проглядеть по жизни
Вам заветных ваших встреч.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день зрения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

14 октября - Всемирный день зрения: теплые поздравительные открытки и стихи всем, ком дорого зрение
1:55:27 10/14/2021
14 октября - Всемирный день зрения: теплые поздравительные открытки и стихи всем, ком дорого зрение
Владимир Путин сообщил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году
1:51:28 10/14/2021
Владимир Путин сообщил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году
Всем свободолюбивым и красивым веселые поздравление в День День «Будь лысым и свободным» 14 октября
1:45:58 10/14/2021
Всем свободолюбивым и красивым веселые поздравление в День День «Будь лысым и свободным» 14 октября
Покров Богородицы: история явления Божией Матери святому Андрею Юродивому. Традиции и приметы на 14 октября
1:00:54 10/14/2021
Покров Богородицы: история явления Божией Матери святому Андрею Юродивому. Традиции и приметы на 14 октября
БердскПогода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
11:30:40 10/13/2021
Погода в Бердске 14 октября 2021: прояснение погоды в этот день порадует горожан
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
11:00:10 10/13/2021
Пребывание в космосе повреждает мозг космонавтов: выводы нового исследования
Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
10:45:19 10/13/2021
Чудесные картинки и небесные открытки на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
10:30:47 10/13/2021
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел мощные ракеты для удара по США
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
10:00:24 10/13/2021
Комбинированные методы лечения "варениклин и никотиновая заместительная терапия" очень эффективны для отказа от курения
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса
9:30:23 10/13/2021
Китай не пускает ВОЗ в пещеры, где обнаружили летучих мышей- разносчиков коронавируса