Открытки с Днем работника заповедников и поздравления 14 октября в профессиональный праздник

Природа в России — роскошна, прекрасна,
Красив заповедник, хоть в песнях спою.
Чудесные парки живут не напрасно
Они украшают природу мою!
Давайте восхвалим работников этих,
Что их создают, и нам дарят уют!
Для нашей души и для душ наших тесных,
Порою, они всем нам дарят приют!
Как прекрасен этот мир,
Где царит покой и нега,
Звонко где журчат ручьи,
И ноги не ступали человека.
Подобны сказки там края,
Прекрасны и чисты озера,
Повсюду девственна земля,
Не оторвать оттуда взора.
Давайте ж сохраним тогда
Природу чистой и красивой.
А заповедные места
Дадут потомкам нашим силу.
Парки и заповедники, они важны. Природа мать, беречь ее должны. Здоровье телу и здоровый дух, Нам дарит лес сосновый, дарит дуб. И в этот день недаром мы, Все граждане большой страны, Заботимся об экологии природы, Пускай привычка эта войдет в моду. Чем больше нас ценителей на свете, Тем лучше и природа на планете.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: 100cards.ru