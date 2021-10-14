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Открытки с Днем работника заповедников и поздравления 14 октября в профессиональный праздник

2:35:3210/14/2021
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14 октября во всей России отмечается День работников заповедного дела. Праздник учредили в 1999 году. Это решение было принято на всероссийском семинаре, который проходил во Владивостоке.

День работников заповедного дела

Природа в России — роскошна, прекрасна,
Красив заповедник, хоть в песнях спою.
Чудесные парки живут не напрасно
Они украшают природу мою!

Давайте восхвалим работников этих,
Что их создают, и нам дарят уют!
Для нашей души и для душ наших тесных,
Порою, они всем нам дарят приют!

День работников заповедного дела

Как прекрасен этот мир,
Где царит покой и нега,
Звонко где журчат ручьи,
И ноги не ступали человека.

Подобны сказки там края,
Прекрасны и чисты озера,
Повсюду девственна земля,
Не оторвать оттуда взора.

Давайте ж сохраним тогда
Природу чистой и красивой.
А заповедные места
Дадут потомкам нашим силу.

День работников заповедного дела

Парки и заповедники, они важны. Природа мать, беречь ее должны. Здоровье телу и здоровый дух, Нам дарит лес сосновый, дарит дуб. И в этот день недаром мы, Все граждане большой страны, Заботимся об экологии природы, Пускай привычка эта войдет в моду. Чем больше нас ценителей на свете, Тем лучше и природа на планете.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: 100cards.ru

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