Христа ради юродивого: Как блаженному Андрея приснилось войско бесов и что было потом. Когда молятся святому Андрею. Текст молитвы

Андрей Христа ради Юродивый жил в десятом веке в Константинополе, но был славянином. С детства святой служил в Храме, очень любил Святое Писание. Однажды к нему пришло видение. Он увидел две армии. В одной были люди в сияющих одеждах, в другой — страшные и свирепые дьяволы. Божий Посланник, державший в руке сияющие короны, рассказал Андрею, что это – не украшения из этого мира, а скорее небесные драгоценности, которым Бог награждает Своих воинов, победивших тьму орды. Ангел и сказал, чтобы Андрей оставался юродивым ради Христа. Тогда он взял на себя этот трудный и необычный подвиг. Стал ходить по городу в лохмотьях, притворяясь сумасшедшим.
Из этого Андрей терпел много насмешек и оскорблений. Но он легко переносил все невзгоды. Он просил милостыню, которую раздавал другим бедным людям. За свое смирение святой получил от Господа дар пророчества, спасая многих от душевных бед.
Во время молитвы во Влахернской церкви святой Андрей увидел, как сошла через купол Пресвятая Богородица, и покрыла молящихся Своим омофором, защитив христиан от осады язычников. От чего и был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Блаженный Андрей умер в 936 году в 66 лет.
С тех пор Андрея Христа ради Юродивого почитают и молятся святому при болезнях, как телесных, так и душевных, чтобы защититься от врагов.