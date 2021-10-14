Лучшие и красивые имена для зимних мальчиков и девочек

Приближается появление вашего малыша зимой или вы просто любите сезон, детские имена в зимнем стиле будут напоминать о самом уютном времени года круглый год. Мы собрали самые необычные детские имена, которые подойдут к зимнему характеру ребенка.
Девочка, родившаяся зимой, никогда не забудет покормить домашних животных, полить цветы, закрыть окна во время грозы. Ежедневная работа никогда ей не наскучит или не станет неинтересной. Она любит учиться и использовать полученные знания на практике. А результаты всегда радуют, как ее саму, так и родителей.
Зимние девичьи имена:
Ава – голос, звон
Агния – чистая
Альциона – зимородок
Василиса – царственная
Галина – тихая
Глафира – утонченная
Даника – утренняя звезда
Земфира – сапфир
Имана – снежинка
Нина – царица
Северина – северная
Юстина – справедливая
Юлия – пушистая
Мальчики, родившиеся зимой — тихие, спокойные и серьезные дети. Хоть и трудно в это поверить, но мальчики практически не доставят взрослым проблем. Даже когда они еще не научились говорить и ходить, малыши отличаются от своих сверстников умным, выразительным и задумчивым взглядом. Он редко плачет, но рассмешить его почти невозможно. Ребенок любит побыть один, но не страдает от этого, находя себе тысячу интересных занятий.
Имена для мальчиков:
Анатолий – восточный, рассвет, восход солнца
Вячеслав – самый славный, наиславнейший
Макар – благословенный
Никита – победитель
Емельян – ласковый, приветливый, веселый
Лука – светлый, светящийся
Серафим – огненный, пламенный