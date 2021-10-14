Как подготовить дачу и огород к зиме: календарь дачника на работы в октябре и ноябре

Когда в октябре и ноябре большинство урожая уже собрана, огород и сад опустели, однако отдыхать еще рано. Теперь самое время подготовить участок к периоду покоя и частично – до следующего сезона.
Некоторые садоводы оставляют часть остатков растений, в частности сломанные ветки, падалицу с деревьев, кору, сорняки и сухую траву для удобрения. Но лучше этого не делать, поскольку этот мусор может быть заражен личинками вредителей, спорами грибов, бактериями, или может стать хорошим местом для зимовки насекомых, слизней, гусениц, которые привлекают к себе грызунов.
Опытные огородники советуют все тщательно убрать со своего сада и огорода. Стоит скрести граблями и вывезти подальше за свой участок, хотя некоторые используют для этой цели компостную яму. Рядом с плодовыми деревьями, следует разрыхлить почву вилами или лопатой, где-то на 20 см глубиной. С приствольными кругами лучше всего положить фосфорно- калийное удобрение. После чего на поверхность положить торф, опилки или компост.
По лунному календарю в начале октября убирают оставшийся урожай, выкапывают корневища, клубни, луковицы некоторых культур для осеннего доращивания или выгонки. В зимней теплице и на подоконнике продолжают уход за огурцами и помидорами. После внесения удобрений проводят перекопку почвы с заделкой весенних удобрений.
В ноябре заканчивают работы в открытом грунте, а в теплицах – продолжают. Обычно квасят капусту, желательно за день до Полного месяца или в полнолуние.