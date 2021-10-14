Какой сегодня церковный праздник 14 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 14 октября 2021 года
Покров Пресвятой Богородицы
Апостола от 70-ти Анании
Преподобного Романа Сладкопевца, диакона
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского
Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего
Народные праздники и приметы
Покров Пресвятой Богородицы
Этот праздник приурочен к явлению Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя.
В этот день прихожане отправляются в церкви на богослужения. Они обращаются к Деве Марии с просьбой получить исцеление и благословение.
Девушки, которые хотят поскорее выйти замуж, приходят в храмы, ставят свечку и молятся Параскеве Пятнице.
На Руси в этот праздник начинался период свадеб.
Если в этот праздник испечь много блинов, то зимой в доме будет тепло.
Приметы
- При переменном ветре и зиме быть непостоянной.
- На Покров ветер с севера или востока – к холодной зиме с юга – к теплой зиме, с запада – к снежной зиме, а если ветер порывами налетает, тучи то совсем - небо закроют, то в просветах солнце проглянет – будет и зима переменчивой, непостоянной.
- Если на Покров ветер подует с востока или севера, то зима будет холодная, а если с юга, то к теплой зиме.
- Если на Покров с утра задует ветер с востока – холодная, малоснежная зима, а если западный – зима будет очень снежной.
- Ветер с юга – к мягкой зиме, с севера – к суровой, с востока – холодной и малоснежной, с запада – к снежной, ветер порывами с тучами – зима будет непостоянной и переменной.
Источник: my-calend.ru