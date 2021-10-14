Молитва для мужчин святому Феоктисту и женщинам мученице Иустине 15 октября: в чем они вам помогут – тексты молитв

15 октября Русской православной церковью отмечается важная поминальная дата: День памяти святых мучеников Феоктиста и Иустины.
История мучеников
В III веке Римом правил император Декий. В же время неподалеку, в Антиохии, жил языческий мудрец по имени Киприан. Язычник служил князю тьмы и буквально отдавал себя в его честь. К Киприану часто обращались местные жители. Он помогал им с помощью нечистой силы.
Однажды к нему пришел Аглаид, выходец из богатой семьи, и сказал, что увидел невероятно красивую девушку Иустину. Он пытался добиться сердца дамы, но она отказала и объяснила это службой и любовью к Иисусу Христу.
Киприан трижды посылал бесов, чтобы соблазнить Иустину. Однако всякий раз девушка побеждала соблазны молитвой. После случившегося Киприан начал мстить Иустине. Он пытался убить ее болезнями, из-за чего мор напал на весь город. Но и в этот раз молитва девушки остановила нечистое. В результате местные жители полюбили Христа, а Киприан в целях безопасности сжег темные книги и пошел просить крещения. Его крестили и он начал службу в храме. В результате он стал епископом.
Позже в Риме начались гонения на христиан. Киприана и Иустину заключили в тюрьму и начали мучить. В конце концов, их бросили в котел, но он не сделал им больно. После этого император приказал казнить христиан усечением.
Это увидел один из воинов, который объявил себя христианином. За это его также казнили. Казненным оказался Феоктист. Все трое погибли в 304 году после Рождества Христова.
Чем могут помочь Феоктист и Иустина?
Молитва святым может помочь от нечистой силы, бедствий и несчастий. Молиться мученикам необходимо в сложных жизненных ситуациях. Если мольба будет искренней, Небеса услышат человека.
Молитва священномученикам:
Напомним, что сегодня, 14 октября, отмечается день памяти апостола Анания. В нашем материале вы сможете узнать, чего ни в коем случае нельзя делать в эту церковную дату.