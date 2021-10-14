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Можно ли 15 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти мученицы Иустины и мученика Феоктиста?

9:00:3610/14/2021,София Мальцева
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Колдун сказал, что устроит так, что сердце Юстины наполнится вожделением к молодому человеку. Как ни старался Киприан, он ничего не добился, поскольку святая была под надежной защитой Господа.

В этот день нужно убрать весь огород, подготовив его к зиме / Фото: Pixabay.com

Святой Киприан был язычником и уроженцем Антиохии. С раннего детства его заблудшие родители посвятили его служению языческим богам. Как только он достиг выдающейся мудрости в языческой философии и ремесле колдуна, он был одним из самых сильных магов. Он был почитаем язычниками как выдающийся языческий жрец, поражавший людей своей способностью произносить заклинания, вызывать мор и язвы, а также воскрешать мертвых.

В это время в Антиохии жила христианка Иустина. Она росла у родителей-язычников. Однажды, сидя у окна у себя дома, девушка случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо дьякона, которого звали Прайлий. Проповедь о Христе попала в сердце. Иустине захотелось, чтобы этот дьякон лучше и полнее наставил ее в Вере. Для этого она тайно ходила в храм и, часто слыша слово Божье, она уверовала во Христа.Вскоре она убедила в этом и свою мать, а затем обратила в веру и своего престарелого отца.

Однажды в девушку влюбился юноша Аглаидис. Он предложил ей руку и сердце, но святая отказалась. Тогда Аглаидис обратился за помощью к Киприану. Колдун сказал, что устроит так, что сердце Юстины наполнится вожделением к молодому человеку. Как ни старался Киприан, он ничего не добился, поскольку святая была под надежной защитой Господа.

Тогда Киприан, в гневе попытался наслать на вес город и ее семью болезнь. Но и в этот раз у него не получилось. Иустина отразила все его козни. Видя, насколько слаб дьявол перед Великим Господом, он отказался от своих занятий магией, сжег книги по магии и ушел в монастырь. Там он крестился и стал епископом, через год своей службы. А Иустина стала игуменьей в женском монастыре.

Во время гонений на христиан епископ Киприан и святая Иустина были арестованы и доставлены в Никомедию, где после страшных пыток их обезглавили мечом. Увидев мучения святой Иустины, воин по имени Феоктист пал к ногам Киприана и объявил себя христианином, за что его вместе с ними казнили.

Считается, что в церковные праздники нельзя работать, но священнослужители говорят, что это не строгий запрет. Поэтому, помолившись с утра можно работать, солить капусту, убираться и ходить на кладбище. Наши предки в этот день работали на огороде, поскольку начинался сезон посадки озимых овощей, а также необходимо было убрать весь огород, подготовив его к зиме.

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