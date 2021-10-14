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В Бердске депутаты тайно выбрали нового спикера горсовета. После скандала на первой сессии им снова стал Владимир Голубев

4:31:0910/14/2021,Алина Бурова
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В ходе голосования лишь 9 депутатов из 27 высказались «за» кандидатуру Семена Лапицкого.

Депутаты Бердска тайно голосовали за будущего спикера по одному человеку. Фото: Алина Бурова / «Курьер.Среда»

Спикера горсовета избрали в Бердске. Им стал Владимир Голубев. В ходе голосования лишь 9 депутатов из 27 высказались «за» кандидатуру Семена Лапицкого.
Владимир Голубев поблагодарил своих коллег за доверие.

Как сообщает журналист «Курьер.Среда» с места событий, первая сессия горсовета 5 созыва началась в 9 утра. Но началась она со скандала. Он произошел во время презентации программы кандидатов на пост спикера горсовета - Владимира Голубева и Семена Лапицкого.

Стоит отметить, что голосование состоялось тайным. Не смотря на конфликтные ситуации, большинство голосов собрал именно Владимир Голубев.

Напомним, что Владимир Голубев был избран спикером горсовета и на 38-ой сессии горсовета 17 сентября 2020 года. Тогда прежний председатель Валерий Бадьин сложил свои полномочия в связи с переходом на новую должность. Валерий Бадьин является депутатом Заксобрания Новосибирской области.

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