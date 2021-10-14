В Новосибирской области из-за гололеда перевернулся автозак с преступником

По словам ведомства, авария произошла на 159-м километре трассы К17Р Новосибирск - Кочки - Павлодар в Ордынском районе. Сотрудники из тюрьмы перевозили заключённого в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. Неожиданно машина резко перевернулась. После этого на место происшествия после аварии прибыла машина скорой помощи. Заключённого и конвоиров доставили в больницу с различными повреждениями.
Как стало известно, в автомобиле находился начальник изолятора, у которого зафиксировали перелом грудины со смещением. А у конвоира вывих правого плеча.
Напомним, ранее, в Новосибирске задержали осужденного, приговоренного к принудительным работам, который сам сбежал из больницы. В связи с чем, наказание было ужесточено.