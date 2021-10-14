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В Петербурге рок-музыканта отправили в колонию за изнасилование мальчиков

2:41:2010/14/2021
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Ближайшие девять лет он проведет в колонии.

32-летний насильник также стоит на учете в психиатрической клинике. Фото: Pixabay.com

13 октября стало известно, что в Петербурге региональный суд вынес приговор рок-музыканту Станиславу Жигулину. Мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговор огласили в Кировском районном суде.

Отметим, само заседание проходило в закрытом режиме, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Музыкант полностью признал свою вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Мужчину приговорили к 9-летнему тюремному заключению в колонии строгого режима. Также суд на 15 лет лишил Жигулина права заниматься любой деятельностью, связанной с детьми.

Жигулину назначили принудительную меру медицинского характера – наблюдения у врача-психиатра (сексолога) в амбулаторных условиях.

История преступления такая: в 2020 году стало известно о группе педофилов, которые годами насиловали мальчиков, завлекая мелкими подарками. Первого фигуранта дела отправили в тюрьму. А позже стало известно, что в квартире на Лени Голикова, где и совершались преступления, проживал 32-летний рок-музыкант Стас Жигулин, гитарист панк-рок группы «9G».

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