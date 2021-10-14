В Оренбуржье выросло число погибших из-за отравления паленой водкой

На 13 октября число погибших от отравления в Оренбургской области выросло до 35 человек. Еще один человек погиб. А три пациента по-прежнему подключены к аппаратам ИВЛ, сообщила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.
Как отметила эксперт, количество пострадавших от отравления суррогатами алкоголя не изменилось – 64 человека. Из них 35 погибли. Один пациент на аппарате ИВЛ скончался.
Напомним, ранее сообщалось о четырех пациентах, состояние которых оценивалось как критическое. На данный момент в стационарах продолжают лечение 16 человек, 13 наблюдаются амбулаторно.