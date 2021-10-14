Мэр Бердска Евгений Шестернин не появляется на рабочем месте 23 дня: Без него меняют спикера горсовета Владимира Голубева

Мэра Бердска Евгения Шестернина нет на рабочем месте 14 октября уже 23-й день, если считать с выходными. Или 17-й рабочий день. За последние годы так долго не наблюдалось отсутствие бердского градоначальника.
В 9.00 в четверг началась первая сессия депутатов горсовета нового созыва после выборов 17-19 сентября. Шестернин отсутствует на столь важном событии. Ведь именно 14 октября народным избранникам предстоит выбрать спикера горсовета, определить структуру депутатского корпуса и утвердить план работы на ближайшее время. То есть будет сформирована вторая — представительная — ветвь власти в отсутствие главы города.
Его обязанности, как сообщал «Курьер.Среда», с 22 сентября исполняет вице-мэр по строительству и ЖКХ Владимир Захаров. Евгений Шестернини ушел на больничный. И когда он выйдет на работу после выздоровления, пока неизвестно. Захаров, между тем, заверил, что глава постоянно связи, находится в курсе происходящего в городе.
- Я нахожусь в администрации и занимаюсь координацией городских служб, - рассказал и. о. мэра.
Он же в четверг участвует в первой сессии горсовета от имени руководства исполнительной власти города.
Обычно Евгений Шестернин уходит в отпуск на две недели дважды в год. В 2020 году, например, от отдыхал перед выборами мэра в ноябре после участия в выборах депутатов заксобрания Новосибирской области. Еще в прошлом году глава Бердска отдыхал с 22 февраля по 9 марта. При этом он находился за пределами Новосибирской области, сообщал сам Шестернин.
На февраль пришелся отпуск мэра Бердска и в 2019 году. Он отправился отдыхать после визита в город губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В 2018-м бердский градоначальник отдыхал в сентябре две недели - с 17 сентября по 4 октября. Тогда Евгений Шестернин последние дни отпуска провел на своей даче.
9 августа 2021 года Евгению Шестернину исполнилось 62 года.