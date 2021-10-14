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В Бердске скандал на первой сессии избранных депутатов: Владимира Голубева хотят заменить «новичком» Семеном Лапицким

3:20:4410/14/2021
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Депутат Елена Белова заявила Владимиру Голубеву: " Вы попираете права депутатов очень легко, нарушая нормы и правила. Не даете слово. У нас совет депутатов обновился на половину. Никто не задумывался почему?".

Началась первая сессия избранных депутатов. Фото: Алина Бурова / «Курьер. Среда»

Новый солстав депутатов Бердска впервые собрался на сессии сегодня, 14 октября. В повестке дня пять вопросов, но самый важный - кто же станет спикером горсовета. Как сообщат журналист «Курьер.Среда» с места событий, в зале разгорелся нешуточный скандал.

- Депутат от фракции "Единая Россия" предложил Владимира Голубева. Другой народный избранник выдвинул на этот пост кандидатуру Семена Лапицкого. По его словам, у него опыт работы КБУЦ Бердска, энергичный образ, - сообщает журналист.

В итоге за выборы нового спикера проголосовали все депутаты - 26 "за", 3 "против".

В своей программе Голубев отметил, что главная цель работы народных избранников - исполнение наказав. Также он предложил уделить особое внимание пополнению доходной части бюджета города.

Депутат Елена Белова акцентировала внимание на то, что за все время не было проведено депутатских слушаний. Владимир Голубев отметил, что он "не конфликтный человек".

Семен Лапицкий в своей программе отметил, что новый председатель совета депутатов должен обеспечить равные права для всех народных избранников. Также он рассказал о себе и заявил, что знает всех депутатов Бердска, кроме того, он беспартийный хозяйственника и открыт к работе со всеми представителями разных партий.

Во время презентации программы претендентов на пост спикера горсовета, произошла стычка.

- никто нам не позволял делать из сессии не понятно что, без цирковых представлений, - заявил Голубев.

Дело в том что, когда Голубев предложил перейти к голосованию, дин депутат предложил провести прения. Но на этапе подготовительной работе народные избранники не задавали вопросы.

Депутат Елена Белова отметила, что спикер совета депутатов не должен перебивать коллег, а обязан работать в команде.

- Вы попираете права депутатов очень легко, нарушая нормы и правила. Не даете слово. У нас совет депутатов обновился на половину. Никто не задумывался почему?

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выборысессияскандалспикер горсовета
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