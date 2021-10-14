В Новосибирской области ожидаются температурные «качели» в 20 градусов

На конец недели синоптик Западно-Сибирского гидрометцентра опубликовали прогноз, который заставит новосибирцев подумать, в чем лучше выходить на улицу: в теплой куртке или легкой ветровке.
Специалисты уверены, что бабьему лету окончательно пришел конец, а дальше ожидается глубокая осень. Таким образом, столбики термометров будут чаще опускаться ниже нуля. Однако в течение дня погода будет демонстрировать попытки сохранить тепло.
Отметим, в четверг, 14 октября, в регионе потеплеет до +3…+8 С, местами до +12 С. Днем переменная облачность, без существенных осадков. При прояснениях туманы. Ветер слабый — всего 2-7 метров в секунду.
А вот в пятницу, 15 октября, окажется еще теплее — местами температура поднимется до +15 С. А вот ночь выдастся морозной, от 0 до -5 С. Разница максимальных температур на территории области составит 20 градусов.
Аналогичная погода прогнозируется и в субботу, 16 октября. Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность.