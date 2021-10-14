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14.10
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В Новосибирской области задержали педофила-рецидивиста

4:01:5310/14/2021
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Мужчина подозревается в совершении насилия и половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Мужчина попытался скрыться, но долго бегать от полиции у него не получилось. Фото: Pixabay.com

12 октября в региональные правоохранительные органы поступила информация о том, что 31-летний мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетней.

После чего, следственный комитет по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело против уже ранее судимого 31-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

В ходе расследования было установлено, что вечером 11 октября подозреваемый находился в доме по улице Байдукова в городе Оби, где изнасиловал 15-летнюю девочку, после чего с места совершения преступления скрылся.

Следственный комитет вместе с оперативниками тут же начали розыскные мероприятия беглеца. По итогу, 12 октября сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого на территории города Омска, а потом доставлен к следователю территориального следственного органа.

На данный момент следователь ведет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время фигуранту по делу будет предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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полициянасилиепедофилиясуд
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