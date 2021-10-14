24 октября – День тещи-2021: история и традиции праздника, как поздравить любимую тещу

Несмотря на многочисленные анекдоты, соцопросы говорят, что 82% мужчин довольны своими отношениями с тёщей. Да и название «родственной должности» происходит от славянского слова «тешить», намекая на заботу матери о муже её дочери.
Повод порадовать тёщу можно найти всегда, но особенно понравятся ей поздравления с «профессиональным» днём. Наверняка многие тёщи даже не подозревали о таком празднике, ведь до России он дошёл всего несколько лет назад. Его дата выпадает на четвёртое воскресенье октября, в 2021 году это 24 число.
Откуда праздник?
Тёщин день нигде официально не зафиксирован как праздник, зато с его появлением связан озорной случай. Весной 1934 года в американском городке Амарилло решили поздравить тёщ – на страницах газеты «Amarillo Globe-News». Редактор Джин Хоу задался шуточным вопросом, почему у отцов и матерей свои празднества есть, а у тёщи, «второй матери мужчины» – нет.
Читателям так понравилось предложение, что его стали перенимать соседние города, затем штаты, а позже о празднике тёщи узнали в Латинской Америке и странах Европы. Правда, в последних решили, что назначить день сообразнее на октябрь.
Что с традициями?
До России праздник дошёл не сразу: его стали отмечать лишь в последнее десятилетие, благодаря широкому влиянию интернета. День оброс уютными традициями: супруги посещают родителей жены, причём с угощением – не загонять же маменьку на кухню в такой.
Прошлое человечества содержит немало примеров особого отношения молодых супругов к матери жены. Например, у славян был свой праздник тёщи, вернее, вечёрки, назначенные на пятницу Масленичной недели. В этот день мать приходила к замужней дочери в гости, угощалась блинами и выслушивала слова благодарности и почтения со стороны зятя.
Колумбийские традиции прошлых веков предписывали тёще проводить первую брачную ночь вместе с молодожёнами, чтобы убедиться, насколько бережно зять относится к её дочери.
Индейское племя косими не позволяло тёще и зятю не то, что говорить – даже смотреть друг на друга всю жизнь, начиная с помолвки. Это помогало избежать взаимно нежелательных советов по поводу семейной жизни.
Как поздравить?
Визит в праздник – только половина дела. «Вторую мать» важно достойно поздравить, и речь здесь не о дорогих подарках. Хорошо в простых и искренних выражениях поблагодарить за прекрасное воспитание дочери. Можно похвалить уют в тёщином доме, указав «так вот в кого супруга такая хорошая хозяйка».
После 50-ти, 60-ти и так далее, женщина остаётся прекрасной и желанной. Тёще можно напомнить об этом презентами в виде косметики, аксессуаров или сертификатов на них.
Для тех, кто не сходится во мнениях с родителями жены, праздник может стать поводом к примирению. Пусть согласие будет выражено только на словах – это уже полезно для укрепления семейных отношений.