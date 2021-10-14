Страшная история из Бердска: В разгар пандемии коронавируса в ЦГБ не работает единственный КТ аппарат, но простой смертный не сможет об этом узнать

Пандемия коронавируса держит в ежовых рукавицах жителей Новосибирской области. Бердск - не исключение. С каждым днем цифры зараженных растут. «Курьер.Среда» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать о том, какие обследования должны назначаться больным коронавирусом в Бердске, какие бесплатные лекарства им выписывают, а также привозят на дом. Кроме того, горожане жаловались на трудности с прохождением КТ легких в рамках ОМС в Бердске.
Вопрос редакции звучал так:
Распишите, как зараженному коронавирусом, который лечится на дому в Новосибирской области, попасть на КТ исследование в Бердске, Искитиме и Новосибирске. Сколько КТ аппаратов на сегодняшний день есть в ЦГБ Бердска, ЦГБ Искитима.
А вот ответ ответ регионального минздрава:
- По данным на 08.10.2021 года в ГБУЗ НСО "Искитимская центральная городская больница" установлен 1 аппарат компьютерной томографии, в ГБУУЗ НСО "Бердская центральная городская больница" после создания Центра амбулаторной онкологической помощи планируется проводить исследование на 2 аппаратах компьютерной томографии.
Как выяснил «Курьер.Среда», сегодня в ЦГБ Бердска нет заведующего рентгеновским отделением. Записаться на обследование также невозможно и через регистратуру ЦГБ Бердска - аппарата нет.
Пресс-центр ЦГБ Бердска прокомментировал, как в рамках ОМС пациентам ЦГБ Бердска пройти КТ обследование:
- На сегодняшний день единственный аппарат КТ, который находился в помещении, которое сейчас готовится под центр амбулаторной онкологической помощи, демонтирован. После открытия ЦАОП там будет установлен новый аппарат, который в ближайшее время получит Бердская центральная городская больница, Это будет современный аппарат компьютерной томографии. Тот аппарат, который находился в поликлинике №2, будет, предположительно, установлен в ковидном госпитале. На сегодняшний день пациенты проходят компьютерную томографию строго по направлению врача. Пациенты онкологического профиля направляются в Искитимскую районную больницу. С ней заключен договор. Время прохождения этого обследования для каждого пациента определяется индивидуально в силу его индивидуального диагноза и состояния здоровья. Время прохождения обследования КТ для онкологических пациентов в Искитимской ЦГБ - от нескольких часов до двух недель. Повторюсь - в зависимости от индивидуальной ситуации пациента. Пациенты других профилей, не онкологических, отправляются на КТ в областные медицинские учреждения, с которыми заключён договор. Это и Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России и Клиника Претор - многопрофильный медицинский центр. Здесь также в зависимости от индивидуальных особенностей каждого случая. Максимальное время - до 30 дней. Пациенту выдается направление и медкомиссией индивидуально определяется, насколько быстро он пройдет это обследование.
Стоит отметить, что простому смертному получить эту информацию, мягко говоря, будет очень сложно. Вернее - невозможно. Это на личном опыте проверил журналист редакции. Так, на "горячей линии" минздрава Новосибирской области по номеру телефона 8 (383) 238 63 63 журналисту не смогли ответить, как попасть на КТ в Бердске, но отметили, что лишь терапевт может дать направление на данное обследование. Все же на "горячей линии" направили к заместителю главного врача ЦГБ Бердска по клинико-экспертной работе по номеру телефона 8 (383-41) 2-66-78 Екатерине Сметаненко. Но та не отвечает на звонки простого смертного.
В приёмной главврача ЦГБ Бердска 8 (383-41) 2-66-77 звонки аккуратно сбрасываются в рабочее время.
Дозвониться до Call- центра ЦГБ Бердска по номеру телефона 8 (383-41) 5-56-01 редакции так и не удалось лишь даже после семи попыток - на том конце провода ожидание, а затем тишина. Видимо, на это мероприятие нужно уделить несколько часов. Номер телефона "горячей линии" по номеру телефона 8 (383-41) 3-10-41 вовсе не отвечает на звонки. Начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков также не отвечает на звонки.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», аппарат ломался с периодичностью раз в месяц.