Екатерина Варнава объяснила, почему закрылось шоу Comedy Woman

12 октября вышло полное интервью на YouTube с телеведущей и участницей шоу Comedy Woman Екатериной Варнавой. Она рассказала о проблемах и издевательствах в московских школах, где училась, отношениях с режиссёром Александром Молочниковым, а также причинах закрытия шоу Comedy Woman.
Актриса поделилась, что отработала на ТНТ уже 15 лет. И после успешного запуска программы, долгого времени активных гастролей и съемок, шоу решили закрыть. Причинами стала усталость актрис от бешенного ритма. А также начало пандемии дало о себе знать. Варнава призналась, что время расставания с любимой работой и коллегами было очень тяжелым, но девушка не отчаялась и решила пробовать себя в новых направлениях. Сейчас Екатерина активно принимает участие в театральных постановках своего возлюбленного Александра Молочникова. Режиссер дает совершенно нетипичные для телеведущей роли. Зритель узнает в Екатерине совершенно нового артиста.
На днях, Варнава выступила в собственном кабаре-шоу «Абсолютно Нага», в котором поднимаются серьезные темы места женщины в обществе, путем смешения разных жанров искусства: кабаре, стендап, вокал. Во время спектакля артистка шутила, танцевала, а в самом финале постановки предстала обнажённой перед зрителями.