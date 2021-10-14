Очень тяжелый день будет у трех знаков зодиака: держитесь, Весы, Козероги и Рыбы, у вас проблемы 14 октября 2021 года

Держитесь крепче, Весы, Козероги и Рыбы - на горизонте шторм, и он называется СЕГОДНЯ.
Почему? Что ж, потому что у нас есть несколько противоречивых аспектов нашего ночного неба, и для вас это может означать проблемы ... или, по крайней мере, небольшое душевное потрясение и легкий стресс. Ничего особенного, но достаточно, чтобы принять к сведению.
У нас есть Луна в соединении с Сатурном , что приносит больше беспокойства, чем душевного покоя, пишет Your Tango.
У нас есть Луна в трине с Меркурием, которая для некоторых знаков не сулит ничего хорошего с точки зрения общения, и Луна в секстиле с Венерой, которая заставит нас сосредоточиться на нашей личной жизни.
Этот последний фрагмент звучит как рай, пока энергия Сатурна не разорвется, заставляя наши сладкие мысли к полудню угаснуть.
Сегодня лучше провести в активности, чем в какой-либо медитации.
Это не тот день, когда нужно жить в уме, на самом деле, чем больше мы вкладываем в тяжелый труд и физическую активность, тем лучше нам будет.
Некоторые дни не созданы для чрезмерного обдумывания, поскольку наши мысли могут стать искаженными и ложными - этот день сегодня, так что выходите и повеселитесь ... то есть, выйдите из головы!
Согласно астрологии, у каких знаков 14 октября 2021 года будет тяжелый день?
Знаки зодиака, у которых 14 октября 2021 года будет тяжелый день:
Весы (23 сентября - 22 октября)Что ж, вы приближаетесь к своему последнему путешествию через Весы, а это значит, что Скорпион почти здесь - вот-вот вступит во владение. И ты это чувствуешь.
Убывающая энергия Весов увлекает вас за собой, и в этот день - 14-е - мы можем увидеть, как, если вы не будете следить за каждым своим движением, вы застрянете на чем-то, что не позволит вам двигаться дальше.
Это, скорее, связано с работой или творчеством.
Последовательность транзитов здесь заставит вас неуверенность в себе; сомнение будет играть сегодня важную роль, и если вы слишком внимательно прислушаетесь к нему (живя в своем уме), вы отреагируете на то, чего не существует.
Сегодня вы создадите в уме сценарий, который сочтете безнадежным. Все в ваших мыслях, Весы.
То, что там происходит, хорошо, а не плохо. Вы не можете позволить себе пойти по этому пути негатива. Вы также не получите жалости к своему угрюмому поведению.
Козерог (22 декабря - 19 января)Сегодня вы полагаетесь на яркую энергию Луны в секстиле Венеры. Вы очень глубоко в душе чувствуете, что что-то не так - и это может быть дома, с вашим партнером.
Вы не хотите в этом признаваться, и тем не менее, это есть - аспект Венеры здесь болтается перед вашим лицом, как морковка на веревочке, но этот чертов Сатурн в соединении Водолея - это именно то, что вам не нужно, если ты храни веру.
Этот день будет для вас испытанием нервов и попыткой открыть дверь вашей гиперчувствительности.
Сегодня можно пролить пару слезинок, Козерог, и хотя это может показаться вам глупым и глупым, вы не всегда являетесь посредственной машиной производительности; на самом деле, в такие дни, как сегодня, вы можете увидеть себя плачущей каплей жалости к себе.
Это не то, что вы хотели бы видеть в себе, и, к счастью, это пройдет. А пока вот платок.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Против вас работает Луна в Трине Меркурия. Обычно этот переход может принести вам пользу, но сегодня он смешан с несколькими энергиями, которые искажают такие вещи, как добрые намерения или терпение.
Вы отправляетесь в путь как завоеватель мира - вы можете делать только добро, и в своем благородном и мужественном уме вы отправляетесь в дикую природу, чтобы спасти мир.
Нет ничего, что вы не сделали бы, чтобы помочь своему соседу ... пока энергия Трины не переписывает историю за вас. Все, что сегодня выходит из ваших уст, будет неверно истолковано.
Каждый раз, когда вы пытаетесь что-то исправить, это ломается по-новому. Через некоторое время вы не поверите своим глазам. И тогда вас поразит: не пытайтесь слишком сильно.
Попытки сегодня приводят к тому, что все идет не так. Урок? Не пытайся. Пусть это произойдет само по себе. Свидетельствуйте о том, что жизнь сегодня, поскольку контроль над исходом для вас не является частью сегодняшней судьбы.