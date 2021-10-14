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14.10
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Любовь Успенская заявила, что не хочет общаться с Собчак после ДТП

5:13:1510/14/2021
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По ее мнению, Ксения не правильно относится к людям.

Любовь Успенская поддерживает Ксению Собчак. Фото: instagram uspenskayalubov_official


Любовь Успенская на днях опубликовала пост в своей инстаграм аккаунте, где высказала свое мнение по поводу скандалов с Ксенией Собчак после ДТП под Сочи. Исполнительница сочувствует журналистке, так как уверена, что Ксения могла написать и наговорить много лишнего из-за состояния аффекта.



Певица считает, что Собчак можно понять, но в то же время не разделяет ее отношение к людям и деньгам.

-Ксения — это не тот человек, с которым бы я хотела поддерживать приятельские отношения. Но моё мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу, — признается Успенская в соцсети.

Певица выразила свои соболезнования семьям пострадавших в аварии.
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