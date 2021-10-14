Любовь Успенская заявила, что не хочет общаться с Собчак после ДТП

Любовь Успенская на днях опубликовала пост в своей инстаграм аккаунте, где высказала свое мнение по поводу скандалов с Ксенией Собчак после ДТП под Сочи. Исполнительница сочувствует журналистке, так как уверена, что Ксения могла написать и наговорить много лишнего из-за состояния аффекта.
Певица считает, что Собчак можно понять, но в то же время не разделяет ее отношение к людям и деньгам.
-Ксения — это не тот человек, с которым бы я хотела поддерживать приятельские отношения. Но моё мнение однозначно: нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу, — признается Успенская в соцсети.
Певица выразила свои соболезнования семьям пострадавших в аварии.