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В Бердске ликвидируют административно-техническую инспекцию с 15 октября 2021 года. Проработала 9 лет

5:41:0810/14/2021
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Теперь этим функционалом займется новый отдел горадминистрации - административно технический контроль, который возглавит Павел Дятлов.

Павел Дятлов возглавляет АТИ с 2014 года. Фото: «Курьер. Среда»

В Бердске ликвидируют Административно-техническую инспекцию с 15 октября 2021 года. Об этом накануне на встрече с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров. Служба функционировала 9 лет - с 2012 года. Теперь этим функционалом займется новый отдел мэрии Бердска - административно технический контроль.

Напомним, решение о ликвидации АТИ приняли в 2020 году. На сегодняшний день проработаны все вопросы о передаче полномочий новому отделу горадминистрации, расписание штата и правила работы. Стоит отметить, что по факту меняется лишь формат функционирования АТИ. Все сотрудники инспекции начнут трудиться в новом отделе администрации Бердска.

Руководителем отдела будут также Павел Дятлов. Он, кстати, руководил инспекцией с 2014 года.

Чем же занималась АТИ: контролировала исполнения Правил благоустройства в Бердске, следила за порядком на улицах города в любое время года, орагнизацией сбора мусора, боролась с паводками, контролировала земельные работы и тишину в домах.

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атиликвидацияадминистративно-техническая инспекция
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