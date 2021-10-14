В Бердске ликвидируют административно-техническую инспекцию с 15 октября 2021 года. Проработала 9 лет

В Бердске ликвидируют Административно-техническую инспекцию с 15 октября 2021 года. Об этом накануне на встрече с журналистами сообщил исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров. Служба функционировала 9 лет - с 2012 года. Теперь этим функционалом займется новый отдел мэрии Бердска - административно технический контроль.
Напомним, решение о ликвидации АТИ приняли в 2020 году. На сегодняшний день проработаны все вопросы о передаче полномочий новому отделу горадминистрации, расписание штата и правила работы. Стоит отметить, что по факту меняется лишь формат функционирования АТИ. Все сотрудники инспекции начнут трудиться в новом отделе администрации Бердска.
Руководителем отдела будут также Павел Дятлов. Он, кстати, руководил инспекцией с 2014 года.
Чем же занималась АТИ: контролировала исполнения Правил благоустройства в Бердске, следила за порядком на улицах города в любое время года, орагнизацией сбора мусора, боролась с паводками, контролировала земельные работы и тишину в домах.