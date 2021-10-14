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Как использовать силу Кровавой Луны 20 октября 2021 года в Полнолуние Охотника: два лучших ритуала на богатство

4:00:2210/14/2021,София Мальцева
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Она называется так потому, что именно в октябре, охотники-индейцы использовали полнолуние, чтобы выслеживать оленей и лис по ночам, готовясь к наступающей зиме.

Только один раз в четыре года Луна Охотника может появиться в ноябре / Фото: Pixabay.com

В полнолуние 20 октября освещенность составит 100%. Полная луна приходится будет в знаке Овна. Аспект: Широкая конъюнктивальная Эрида напротив Марса, квадрат Плутона. Тревога Кардинала Т - Квадрат. Карта Таро: 4 Жезла. Целебный кристалл: Гематит.

Название Полнолуния — Луна Охотника, Кровавая Луна. Такие названия традиционно используется для обозначения луны, которая появляется только в октябре. Ему предшествует появление “Луны урожая”, которая ближе всего к осеннему равноденствию в сентябре.

Только один раз в четыре года Луна Охотника может появиться в ноябре. Название восходит к Первым народам Северной Америки. Она называется так потому, что именно в октябре, охотники-индейцы использовали полнолуние, чтобы выслеживать оленей и лис по ночам, готовясь к наступающей зиме. Поскольку поля традиционно убирались в конце сентября или начале октября, охотники могли легко увидеть лис и других животных, которые выходили ночью полакомиться остатками урожая на полях.

Время Кровавой Луны и Луны Охотника нужно правильно использовать. Для этого многие совершают разные ритуалы, чтобы они эффективнее сработали.

Для этого ритуала встаньте у окна, чтобы на вас падал лунный свет. Откройте свой бумажник и достаньте самую крупную банкноту. Закройте глаза и представьте, что банкноты летят с Луны в ваш кошелек.

Если вы хотите привлечь небольшую сумму представьте, что в ваш кошелек поступают сотни. Когда последняя купюра окажется в вашем кошельке, закройте кошелек и поблагодарите Луну за деньги.

Создайте ощущение, что у вас действительно есть деньги в вашем кошельке. Почувствуйте это, будьте благодарны за это, действуйте так, как будто это уже произошло.

Второй ритуал максимально прост: для этого просто оставьте свой кошелек, положив в него несколько старинных монет, на подоконнике в ночь полнолуния. Так вы зарядите свой кошелек, чтобы в нем всегда находилась большая сумма.

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октябрьполнолуниеритуал на богатствоЛуна охотника
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