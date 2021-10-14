Как использовать силу Кровавой Луны 20 октября 2021 года в Полнолуние Охотника: два лучших ритуала на богатство

В полнолуние 20 октября освещенность составит 100%. Полная луна приходится будет в знаке Овна. Аспект: Широкая конъюнктивальная Эрида напротив Марса, квадрат Плутона. Тревога Кардинала Т - Квадрат. Карта Таро: 4 Жезла. Целебный кристалл: Гематит.
Название Полнолуния — Луна Охотника, Кровавая Луна. Такие названия традиционно используется для обозначения луны, которая появляется только в октябре. Ему предшествует появление “Луны урожая”, которая ближе всего к осеннему равноденствию в сентябре.
Только один раз в четыре года Луна Охотника может появиться в ноябре. Название восходит к Первым народам Северной Америки. Она называется так потому, что именно в октябре, охотники-индейцы использовали полнолуние, чтобы выслеживать оленей и лис по ночам, готовясь к наступающей зиме. Поскольку поля традиционно убирались в конце сентября или начале октября, охотники могли легко увидеть лис и других животных, которые выходили ночью полакомиться остатками урожая на полях.
Время Кровавой Луны и Луны Охотника нужно правильно использовать. Для этого многие совершают разные ритуалы, чтобы они эффективнее сработали.
Для этого ритуала встаньте у окна, чтобы на вас падал лунный свет. Откройте свой бумажник и достаньте самую крупную банкноту. Закройте глаза и представьте, что банкноты летят с Луны в ваш кошелек.
Если вы хотите привлечь небольшую сумму представьте, что в ваш кошелек поступают сотни. Когда последняя купюра окажется в вашем кошельке, закройте кошелек и поблагодарите Луну за деньги.
Создайте ощущение, что у вас действительно есть деньги в вашем кошельке. Почувствуйте это, будьте благодарны за это, действуйте так, как будто это уже произошло.
Второй ритуал максимально прост: для этого просто оставьте свой кошелек, положив в него несколько старинных монет, на подоконнике в ночь полнолуния. Так вы зарядите свой кошелек, чтобы в нем всегда находилась большая сумма.