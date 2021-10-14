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Сибирячка требовала 27 тысяч у знакомого, иначе грозилась заявить об изнасиловании

5:38:1710/14/2021
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Девушка решила поднять "легких денег", но парень оказался умнее.

Молодой человек рассказал всю правду, а девушка осталась опозоренной. Фото: Pixabay.com

Жительница Новосибирска заявила полиции, что её пытали и насиловали. Таким образом она пыталась отомстить мужчине за то, что он не дал ей ей денег.

18-летняя Марина уехала в клуб "Республика" и пропала на всю ночь. Взволнованная мама девушки сразу же обратилась в полицию, но к 12 часам дня гулящая наконец-то вернулась. Но девушка была в порванных колготках и заплаканным лицом. Она соврала матери, что из заведения ее увез неизвестный мужчина, насиловал и пытал ее всю ночь. Но как потом выяснилось в гинекологии, такого не было и девушка в полном порядке.

Совсем скоро приехал и сам "насильник". По словам мужчины, в клубе Марина жаловалась, что брат уехал с её вещами. Молодой человек оплатил выпивку, и они вместе поехали забирать её вещи. После чего пара направилась к "насильнику". Но вместо хорошего вечера, девушка поставила условие: 27 тысяч или она напишет заявление об изнасиловании. Но парень не промах, не растерялся и записал всё на диктофон.

Утром на следующий день, парень приехал к Марине, чтобы отдать забытые документы. Но его встретила бабушка "пострадавшей" и вызвала полицию — тут правда и вскрылась. К счастью для юной девицы, официально она подать заявление не успела и скрылась с глаз молодого человека с позором.

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клубдевушкаразвод на деньги
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