В Крыму мужчина пытался зверски убить четырёхлетнего сына из мести за развод

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении к 43-летнему Эдему Девлетову, так как он пытался убить своего четырёхлетнего сына. Как считают специалисты, он хотел таким образом отомстить бывшей жене за ее уход из семьи в феврале этого года. Причиной развода стали неоднократные побои со стороны мужа.
До данным следствия, 6 октября мужчина украл ребёнка у бывшей супруги, отвёз его в лес, где взорвал в машине газовый баллон. Ребенка потом забрали в больницу с многочисленными травмами. 13% тела ребенка занимают сильные ожоги. Также при взрыве пострадал и сам Девлетов, он тоже находится в больнице.
По отношению к Девлетову возбуждены уголовные дела о покушении на убийство малолетнего, об истязании беременной женщины, о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Мама пострадавшего ребенка Эдие Девлетова рассказывала о регулярных угрозах и избиениях со стороны бывшего мужа в соцсетях.
Проблема домашнего насилия очень актуальна на территории РФ. Очень много историй, в которых правоохранительные органы не могут помочь жертвам. Женщинам, терпящим побои, угрозы, шантаж, приходится рассказывать об этом исключительно в соцсетях, так как только там они получают необходимую поддержку и огласку происходящего.