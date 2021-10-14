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В программе «Давай поженимся!» омскому жениху разбили голову

6:42:1510/14/2021
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Одна из невест приготовила неожиданный сюрприз мужчине.

Мужчину перебинтовали и продолжили выпуск. Фото: YouTube "Давай поженимся!"

13 октября вышел новый выпуск шоу «Давай поженимся!». Во время эфира омскому жениху Александру одна из девушек разбила об голову бутылку. «Головокружительный» подарок сделала 23-летняя омичка Элизабет во время сюрприза. Изначально невеста угостила Александра домашними солеными помидорами, после чего ударила бутылкой по голове.

Но в ходе шоу выяснилось, что жених и гостья уже были знакомы ранее. Главный герой плохо отозвался о прошлом претендентки. Девушка не раз попадала в полицию, и обмолвилась об эпизоде драки с правоохранительными органами.

А вот после такой выходки мужчине пришлось обрабатывать рану и перебинтовывать голову.

По итогу программы, избранницей Александра стала 32-летняя Алиса, продавец-кассир из Сочи.

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