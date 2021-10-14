В программе «Давай поженимся!» омскому жениху разбили голову

13 октября вышел новый выпуск шоу «Давай поженимся!». Во время эфира омскому жениху Александру одна из девушек разбила об голову бутылку. «Головокружительный» подарок сделала 23-летняя омичка Элизабет во время сюрприза. Изначально невеста угостила Александра домашними солеными помидорами, после чего ударила бутылкой по голове.
Но в ходе шоу выяснилось, что жених и гостья уже были знакомы ранее. Главный герой плохо отозвался о прошлом претендентки. Девушка не раз попадала в полицию, и обмолвилась об эпизоде драки с правоохранительными органами.
А вот после такой выходки мужчине пришлось обрабатывать рану и перебинтовывать голову.
По итогу программы, избранницей Александра стала 32-летняя Алиса, продавец-кассир из Сочи.