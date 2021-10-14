Как и где получить QR-код в Новосибирской области - подробное объяснение от власти

Список ограничительных мер из-за коронавируса расширился в Новосибирской области с 12 октября 2021 года. Теперь некоторые сибиряки обязательно должны поставить прививку от коронавируса, а также введены QR-коды тем, кто посещает массовые мероприятия численность, где находится более 500 человек — концерты, выставки, спортивные состязания.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подробно объяснил, кому выдадут QR-код и каким образом его получить. В этом ему помогли министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь, замруководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека региона Лада Самойлова.
Министр отметил, что регионе за все время пандемии коронавирусом заразились уже более 66 000 сибиряков. За последние 24 часа цифра оказалась на уровне 208 зараженных.
При этом число инфицированных стремительно растет. Власть готова встретить четвертую волну коронавируса в полной готовности. Однако необходимо сдержать заболеваемость ограничительными мерами.
Кто обязан обязательно поставить прививку от коронавируса.
Обязательной прививочной кампании в регионе подлежат около 270 000 человек. Как сказал Константин Хальзова, в Новосибирской области на сегодняшний день есть больше 400 000 доз вакцины. При этом поставки важной вакцины продолжаются.
Представитель Роспотребнадзора Лада Самойлова подчеркнула: именно работодатель обязан проверить, все ли его сотрудники получили два компонента вакцины против коронавируса. В противном случае работодатель обязан перевести сотрудника на удаленную работу. А если это невозможно, то отстранить коллегу от его обязанностей до тех пор, пока тот не получит заветную прививку.
Как использовать QR-код.
Об этом подробнее объяснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. Сразу отметим, что код сможет получить только тот сибиряк, который получил две прививки против коронавируса. Претендовать на код может также тот работник, который лечился от коронавируса в течение последних шести месяцев.
Важный момент - если вы успели поставил лишь один компонент вакцины, то это не является пропуском на массовые мероприятия и выдачи QR-кода.
QR-код можно скачать в личном кабинете портала госуслуг, либо в поликлинике в момент получения сертификата о пройденной вакцинации. Код нужно сохранить на распечатанном листке бумаги, либо на смартфоне.
Причины, по которым код не работает.
Это возможно если: новосибирец не подтвердил свою учетную запись на портале Госуслуг, либо данные на портале Госуслуг и в реестре привитых не совпадают из-за технической ошибки.
Если ваша проблема связана с последним пунктом, то нужно обратиться на «горячую линию» номера 122.