В Новосибирске начали продавать места в очереди на покупку автомобиля

В 2021 году, в период пандемии коронавируса, эксперты выявили дефицит новых автомобилей. Дилерские центры продают машины со складов, тест-драйвов, шоурумов, в ход идут даже выставочные экземпляры. Эта проблема связана с нехваткой микрочипов для автомобильной электроники. Это произошло из-за пандемии коронавируса, а также из-за резкого роста спроса на автомобили.
В итоге автолюбителям приходится заказывать автомобили с большим количеством функций за большую стоимость, а это возможно путем заказа и долгой очереди. Многие водители за определенную цену даже готовы уступить свой автомобиль, действует специальный сайт «Авто-Очередь».
Например, в Москве очередь за бюджетным Volkswagen Polo за 1 336 000 рублей можно купить всего 30 000 рублей со сроком поставки в октябре. В Челябинске за кроссовер Toyota RAV4 стоимостью 2 120 000 рублей просят 50 000 рублей гонорара. В Тюмени очередь за Toyota Land Cruiser Prado продают за 100 000 рублей.