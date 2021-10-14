В Новосибирской области перенесли дату введения QR-кодов

Сегодня, 14 октября, стало известно, что дату введения QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября.
Напомним, ранее нововведение планировали назначить на 25 октября. Однако пришлось сдвинуть дату на две недели, чтобы участники массовых мероприятий успели вакцинироваться. Это касается крупных культурных и спортивных событий с участием больше 500 человек.
Вспомним, «Курьер.Среда» сообщал, что список ограничительных мер из-за коронавируса расширился в Новосибирской области с 12 октября 2021 года. Теперь некоторые сибиряки обязательно должны поставить прививку от коронавируса, а также введены QR-коды тем, кто посещает массовые мероприятия численность, где находится более 500 человек — концерты, выставки, спортивные состязания.
QR-код можно скачать в личном кабинете портала госуслуг, либо в поликлинике в момент получения сертификата о пройденной вакцинации. Код нужно сохранить на распечатанном листке бумаги, либо на смартфоне.