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14.10
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Ольга Бузова появилась на телевидении в платье с AliExpress за тысячу рублей

8:02:0910/14/2021
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Поклонники посчитали такой наряд цыганским.

Девушка в ярком образе пришла на программу к Урганту. Фото: Instagram buzova86

На днях известная певица и телеведущая Ольга Бузова засветилась на съемках шоу «Вечерний Ургант» в платье с AliExpress за тысячу рублей. Ее образ состоял из черного мини-платья, украшенного алыми маками, и в красных колготках.

Хейтеры и поклонники стали сразу же обсуждать ее наряд. Они обвиняли образ в излишней яркости. Наряд певицы сравнили с цыганским платьем, только укороченным.

Однако позже аудитория Ольги нашли это же платье на сайте AliExpress. Выяснилось, что женское винтажное мини-платье с круглым вырезом и открытой спиной продается со скидкой в 43 процента. Сейчас, даже с учетом доставки из Китая, наряд стоит около тысячи рублей.

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