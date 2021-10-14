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14.10
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Минэкономразвития предложило ставить медицинские диагнозы дистанционно

8:31:5110/14/2021
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Но Минздрав скептически к этому относится.

Новые инициативы будут рассмотрены Минздравом. Фото: Pixabay.com

Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ведомство должно рассчитать и оценить все риски.

Отметим, ранее Минэкономразвития предложил разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации. Однако, предложение очень сомнительно, так как в большинстве случаев необходим обязательный просмотр пациента. Чтобы максимально точно составить историю болезни.

Минздрав отнесся к этому достаточно скептически, так как появляется огромное количество вопросов, ответы на которые нужно подтверждать аргументами. Многие профессионалы и эксперты в медицине не понимают, как возможно реализовать данную задумку без рисков здоровья пациентов, так как вся ответственность за лечение пациента ложиться на врача.

-Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов,- говорится в сообщении Минздрава.

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