Минэкономразвития предложило ставить медицинские диагнозы дистанционно

Предложение о дистанционной постановке диагноза без обязательной очной консультации вызывает вопросы со стороны профессионального медицинского сообщества, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ведомство должно рассчитать и оценить все риски.
Отметим, ранее Минэкономразвития предложил разрешить отдельным медицинским учреждениям ставить пациентам диагноз дистанционно без обязательной очной консультации. Однако, предложение очень сомнительно, так как в большинстве случаев необходим обязательный просмотр пациента. Чтобы максимально точно составить историю болезни.
Минздрав отнесся к этому достаточно скептически, так как появляется огромное количество вопросов, ответы на которые нужно подтверждать аргументами. Многие профессионалы и эксперты в медицине не понимают, как возможно реализовать данную задумку без рисков здоровья пациентов, так как вся ответственность за лечение пациента ложиться на врача.
-Важно внимательно оценить все риски, поскольку речь идёт о жизни и здоровье пациентов,- говорится в сообщении Минздрава.