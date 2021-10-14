В Бердске на стадионе «Авангард» заколосилась искусственная трава в октябре 2021 года

Глобальная реконструкция стадиона "Авангард" продолжается в Бердске. «Курьер.Среда» побывал на месте стройки сегодня, 14 октября. Уже на футбольном поле лежит искусственная трава, появилась территория для игры в волейбол и баскетбол. Напомним, стадион появился в Бердске в 1968 году. Здесь занимается большинство спортсменов легкой атлетики - велосипедисты и марафонцы. Но за долгие годы использования стадиона, он сильно обветшал. Облик стадиона сильно подкосил пожар в 2017 году. Тогда выгорел крытый легкоатлетический манеж. Но именно эта ситуация подтолкнула местных чиновников обратить внимание на спортивный объект.
Строительством занимается компания "АСТ-1". Основные работы на площадке начались в 2021 году. Предполагается, что строительные работы подойдут к концу в 2024 года. Общая стоимость реконструкции составляет 250 миллионов рублей.
Стоит отметить, что на время реконструкции территорию стадиона передали в собственность власти. Это связано с тем, что стройкой занимаются Минстрой и Министерство физкультуры и спорта Новосибирской области.
Через три года на стадионе появятся обновленные беговые дорожки, футбольно-регбийное полк и подтрибунные помещения. Спортсмены смогут проводить тренировку и зимой. Важный момент: реконструкция рассчитана на несколько лет. поэтому в первую очередь здесь появятся дорожки и футбольное поле, модульные раздевалки. Кроме того, комплекс будет оборудован всеми приспособлениями для людей с ограниченными возможностями.
Видео: «Курьер.Среда» / YouTube.com