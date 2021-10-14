Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске на стадионе «Авангард» заколосилась искусственная трава в октябре 2021 года

8:45:3110/14/2021
0

Спортивный объект масштабно изменится благодаря реконструкции в 2024 году.

Стройка стадиона "Авангард2 в самом разгаре. Фото: «Курьер.Среда»

Глобальная реконструкция стадиона "Авангард" продолжается в Бердске. «Курьер.Среда» побывал на месте стройки сегодня, 14 октября. Уже на футбольном поле лежит искусственная трава, появилась территория для игры в волейбол и баскетбол. Напомним, стадион появился в Бердске в 1968 году. Здесь занимается большинство спортсменов легкой атлетики - велосипедисты и марафонцы. Но за долгие годы использования стадиона, он сильно обветшал. Облик стадиона сильно подкосил пожар в 2017 году. Тогда выгорел крытый легкоатлетический манеж. Но именно эта ситуация подтолкнула местных чиновников обратить внимание на спортивный объект.

Строительством занимается компания "АСТ-1". Основные работы на площадке начались в 2021 году. Предполагается, что строительные работы подойдут к концу в 2024 года. Общая стоимость реконструкции составляет 250 миллионов рублей.

Стоит отметить, что на время реконструкции территорию стадиона передали в собственность власти. Это связано с тем, что стройкой занимаются Минстрой и Министерство физкультуры и спорта Новосибирской области.

Через три года на стадионе появятся обновленные беговые дорожки, футбольно-регбийное полк и подтрибунные помещения. Спортсмены смогут проводить тренировку и зимой. Важный момент: реконструкция рассчитана на несколько лет. поэтому в первую очередь здесь появятся дорожки и футбольное поле, модульные раздевалки. Кроме того, комплекс будет оборудован всеми приспособлениями для людей с ограниченными возможностями.

Видео: «Курьер.Среда» / YouTube.com

Стадион "Авангард" преображается. Фото: «Курьер.Среда»

Стадион становится лучше. Фото: «Курьер.Среда»

Строители работают почти каждый день. Фото: «Курьер.Среда»

Ремонтные работы начались в 2021 году. Фото: «Курьер.Среда»

Окончательно стройка завершится в 2024 году. Фото: «Курьер.Среда»

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
строительствостадион "Авангард"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам новый облик стадиона?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Страшная история из Бердска: В разгар пандемии коронавируса в ЦГБ не работает единственный КТ аппарат, но простой смертный не сможет об этом узнать4
В Новосибирской области из-за гололеда перевернулся автозак с преступником
Самые строжайшие запреты на 14 октября: как верующим прожить правильно большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы
В Бердске депутаты выбрали "новенького" Семена Лапицкого на пост вице-спикера горсовета Владимира Голубева2

Последние новости

Минэкономразвития предложило ставить медицинские диагнозы дистанционно
8:31:51 10/14/2021
Минэкономразвития предложило ставить медицинские диагнозы дистанционно
Ольга Бузова появилась на телевидении в платье с AliExpress за тысячу рублей
8:02:09 10/14/2021
Ольга Бузова появилась на телевидении в платье с AliExpress за тысячу рублей
В Новосибирской области перенесли дату введения QR-кодов
7:32:15 10/14/2021
В Новосибирской области перенесли дату введения QR-кодов
В Новосибирске начали продавать места в очереди на покупку автомобиля
7:22:44 10/14/2021
В Новосибирске начали продавать места в очереди на покупку автомобиля
БердскКак и где получить QR-код в Новосибирской области - подробное объяснение от власти
7:06:55 10/14/2021
Как и где получить QR-код в Новосибирской области - подробное объяснение от власти
Как подготовить дачу и огород к зиме: календарь дачника на работы в октябре и ноябре
7:00:10 10/14/2021
Как подготовить дачу и огород к зиме: календарь дачника на работы в октябре и ноябре
Иммунолог рассказал об опасности опавшей листвы
6:57:20 10/14/2021
Иммунолог рассказал об опасности опавшей листвы
Очень тяжелый день будет у трех знаков зодиака: держитесь, Весы, Козероги и Рыбы, у вас проблемы 14 октября 2021 года
6:49:23 10/14/2021
Очень тяжелый день будет у трех знаков зодиака: держитесь, Весы, Козероги и Рыбы, у вас проблемы 14 октября 2021 года
БердскВ Бердске депутаты выбрали "новенького" Семена Лапицкого на пост вице-спикера горсовета Владимира Голубева
6:46:37 10/14/2021
В Бердске депутаты выбрали "новенького" Семена Лапицкого на пост вице-спикера горсовета Владимира Голубева
В программе «Давай поженимся!» омскому жениху разбили голову
6:42:15 10/14/2021
В программе «Давай поженимся!» омскому жениху разбили голову