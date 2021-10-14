В Бердске вновь избранный спикер горсовета Владимир Голубев прокомментировал скандал и критику в свой адрес после первой 6-часовой сессии

Избранный председатель горсовета Бердска Владимир Голубев признался, что он думает о словах депутата Елены Беловой.
Напомним, что первая сессия 5 созыва депутатов Бердска началась сегодня, 14 октября в 09:00, а закончилась в 14:30. Сессия была тяжелой. Спикер горсовета Голубев временами был удивлен некоторыми вопросами коллег и даже находился практически на грани срыва.
Во время пресс-подхода со СМИ, Владимир Голубев заявил, что в целом сессия прошла нормально. Также он попросил горожан не обращать особого внимания на первую сессию, поскольку она больше была организационной. Председатель заверил, что и он, и все депутаты приложат все усилия для того, чтобы отстаивать интересы горожан.
Ситуацию с высказыванием Елены Беловой о том, что Голубев попирает права депутатов, не дает возможности высказаться, в городе не проводятся депутатские слушания и производится ущемление прав СМИ, сам Владимир Алексеевич отметил, что не удивлен такими фразами.
- Елена Викторовна, как всегда в своем амплуа. Ничего нового и неожиданного для меня не было, - заявил председатель совета депутатов.
Владимир Голубев сказал, что был уверен в своей победе и избрании председателем лишь наполовину. По мнению спикера, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, так как такой подход неправилен. Как председатель, Голубев поставил перед собой определенные цели и задачи.
- Если кто-то думает, что легко и просто стать председателем, то он ошибается. Председатель - это двойная ответственность за всех - любого депутата и его высказывание. Самое важное - это консолидация всего совета депутатов. Чтобы мы работали не до 14:30, решая 8 вопросов. А если вопросов будет 16, то мы будем сидеть до вечера? Или же переносить на следующий день? - нет. Я считаю, что самое важное для председателя совета депутатов - это организовать работу так, чтобы сессии у нас проходили два или максимум три часа. Все вопросы должны отрабатываться на комитетах и комиссиях. На сессиях только поднятие рук «за» или «против». Должно быть принятие конкретных решений,- высказался спикер.
На вопрос о том, как Владимир Голубев будет прислушиваться к позициям других фракций состава совета депутатов будучи в роли председателя и члена фракции «Единая Россия», он ответил следующим образом:
- Считаю, что в прошлом созыве фракция «Единая Россия» ни разу не проголосовала против жителей, против интересов горожан. В этом созыве будем стараться, не прислушиваясь к каким-то фракциям, голосовать за жителей, за Бердск, - изрек Голубев.
Отметим, что на должность председателя горсовета Бердска претендовал еще и Семен Лапицкий, однако за него проголосовали лишь 9 депутатов. Лапицкий стал заместителем председателя горсовета Голубева.
Видео: Алина Бурова / YouTube «Курьер.Среда»