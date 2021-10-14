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14.10
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Минздрав обратился в пожилым врачам и попросил их вернуться на работу

8:52:1910/14/2021
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Так как многие медики в возрасте ушли на пенсию или самоизоляцию во время пандемии, рабочих мест стало больше, а профессионалов меньше.

Пожилых врачей очень просят о помощи. Фотo: Pixabay.com

14 октября в министерстве здравоохранения заявили, что пожилые врачи, которые ранее ушли на изоляцию или на пенсию из-за пандемии, ведомство просит вакцинироваться и вернуться к работе. Такую просьбу выразил в профильном комитете Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отметим, большинство профессионалов в больницах - взрослые, пожилые люди, которые во время пандемии не хотели подвергать себя смертельной опасности, потому, как мы помним, изначально коронавирус очень тяжело переносился пенсионерами, и было зафиксировано большое количество летальных исходов.

Однако теперь, когда в стране идет четвертая волна коронавируса, показатели смертности растут и бьют антирекорды каждый день, в больницах нужны опытные врачи, готовые прийти на помощь коллегам. Поэтому пожилых врачей просят вернуться в строй после обязательной вакцинации.

-Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться, - добавил Михаил Мурашко.

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медицинаврачи пенсионеры
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