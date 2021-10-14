В России новый рекорд по заболеваемости ковидом: такого не было за всю пандемию

Коронавирус позиций не сдает. На 14 октября, в России за прошедшие сутки зафиксировали 31 299 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также выявлено за это же время — 986 смертей, но 21 670 выздоровевших пациентов.
Отметим, в Москве 6 712 новых заражённых — на 2 302 больше, чем вчера. В Подмосковье заразились 1 911 человек.
Напомним, «Курьер.Среда» сообщал, сегодня, 14 октября, стало известно, что дату введения QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября.
Напомним, ранее нововведение планировали назначить на 25 октября. Однако пришлось сдвинуть дату на две недели, чтобы участники массовых мероприятий успели вакцинироваться. Это касается крупных культурных и спортивных событий с участием больше 500 человек.