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В России новый рекорд по заболеваемости ковидом: такого не было за всю пандемию

9:19:4810/14/2021
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Еще 968 человек скончались от смертельного вируса.

Смертность в стране уже превысила рекорды за все время пандемии. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Коронавирус позиций не сдает. На 14 октября, в России за прошедшие сутки зафиксировали 31 299 новых случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также выявлено за это же время — 986 смертей, но 21 670 выздоровевших пациентов.

Отметим, в Москве 6 712 новых заражённых — на 2 302 больше, чем вчера. В Подмосковье заразились 1 911 человек.

Напомним, «Курьер.Среда» сообщал, сегодня, 14 октября, стало известно, что дату введения QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября.

Напомним, ранее нововведение планировали назначить на 25 октября. Однако пришлось сдвинуть дату на две недели, чтобы участники массовых мероприятий успели вакцинироваться. Это касается крупных культурных и спортивных событий с участием больше 500 человек.

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