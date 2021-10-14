«Смертельная авария в Сочи с Ксенией Собчак»: В Новосибирске близкие погибшей в страшном ДТП 35-летней сибирячки рассказали, как произошла трагедия

Наверное, уже не осталось тех, кто не слышал об аварии с участием теледивы - Ксении Собчак. ДТП, в котором погибла сибирячка, произошло 9 ноября на трассе Адлер-«Альпика-Сервис» в Сочи. Наемный местный водитель Mercedes вез Собчак в аэропорт, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. От удара 35-летняя Екатерина Тарасова - пассажирка Volkswagen, погибла на месте, а водитель и еще одна пассажирка получили сильнейшие травмы. Сама же журналистка, как она позже сообщила в своих соцсетях, получила сотрясение мозга и множественные травмы. Пострадала и ассистентка Собчак, однако от госпитализации они отказались и все-таки уехали с места ДТП в аэропорт.
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Однако отец водителя высказывал сомнение по поводу виновности своего сына в опасном маневре. Но тем не менее, его сын - водитель Mercedes - вину признал. Сейчас 35-летний местный житель находится под домашним арестом, со СМИ не общается.
После того, как новость о трагедии разлетелась во всех пабликах и СМИ, на Ксению обрушилась волна хейта: появлялась все новая и новая информация и детали вечерней аварии на сочинской трассе. В частности, пользователей возмутил рекламный пост на странице телеведущей, также все стали писать о том, что в смертельной аварии виновата именно Ксения. По некоторым данным, она опаздывала на рейс и попросила водителя ехать быстрее. Однако, пока все это - не нашло подтверждения. Как написала Собчак у себя на страничке, водитель сам решился на опасный маневр, рекламный пост просто забыли удалить. А семьям погибших она лично окажет необходимую помощь.
-Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал "скорую" и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди. Пост в «Инстаграме» с утра вышел с «отложки», его забыли снять. Бесконечно соболезную семьям жертв, - написала теледива.
В той страшной аварии погибла 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина, которая вместе с подругой ехала в Volkswagen. Знакомый вез девушек в горы... Известие о кончине тренера по йоге, матери и светлой девушки повергла в шок ее родных и близких. Однако, многочисленные друзья и знакомые тренера по йоге сообщали журналистам, что никакой помощи от теледивы семья Елизаветы не получала. В частности, одна подруга якобы лично писала Собчак с просьбой помочь, но та никак не реагировала. А другая подруга погибшей даже пошла на популярную передачу к Малахову. В беседе с «Курьер.Среда» девушка комментировать свой приход на передачу не захотела, однако поделилась с подписчиками, что сделала это для «сохранения правды». О какой правде речь - не уточнила. Но, как бы то ни было, позже из этого разгорелся настоящий скандал, в котором муж Собчак поддержал супругу, назвав подонками всех тех, кто использовал трагедию для свода счетов и нотаций.
- Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию, - написал Константин Богомолов.
Известно, что девушку уже похоронили в родном Новосибирске 13 октября. У Елизаветы осталась дочка - будущая первоклассница, которая будет жить с папой. Помогла ли Ксения семье погибшей и пострадавших - пока неясно.
Ее ассистент не стал отвечать на звонки «Курьер.Среда». Однако, «Курьер.Среда», 14 октября пообщались с друзьями и близкими Екатерины. Артем - друг погибшей - рассказал, что узнал про аварию из СМИ.
- Я узнал, что погибшей в той самой злосчастной аварии в Сочи, оказалась Екатерина. Прекрасная, позитивная, отзывчивая, улыбчивая, талантливая, разносторонняя и безумно красивая. Вы об этом не знаете, но многие из вас были косвенно знакомы с ней. С ее голосом. Именно ее вокал звучит в моих самых популярных треках "I Wanna Dance" и "I Wanna DumTek", -рассказал Артем.
Мужчина поделился и историей знакомства с погибшей. Он и Екатерина познакомились 9 лет назад. Артем пригласил девушку записать трек.
- Мы познакомились с ней случайно на репетиционной базе и тогда сразу договорились о том, что нам нужно что-то сделать совместное. Я принял участие в записи клипа на ее песню "Прощай", а она записала вокал для "I Wanna Dance". Было очень смешно на репетициях учить ее выговаривать все эти "думы" и "трркатеки". Причем там требовалась большая сноровка и «дыхалка», чтобы все это проговорить. С чем она, конечно, прекрасно справилась. Спустя несколько лет я опять позвал ее на запись уже второго трека. Она с удовольствием согласилась. После записи пытался заплатить ей за работу, но она ни в какую. Для нее творчество и идея были важнее денег. Она так искренне радовалась и гордилась, когда я ей присылал какие-то видео с выступлениями под наши треки. Все эти годы. Показывал ей - "смотри, под наш трек танцуют в Китае", "а вот это из Аргентины видео", "а вот это на первом канале звучит твой голос". Она каждый раз так радовалась! А особенно этим летом, когда ее голос звучал аж на Олимпиаде в Токио! Все ее сториз были об этом.... Мы с ней хотели записать еще много-много треков, но не успели, - рассказал Артем 14 октября.