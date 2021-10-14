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14.10
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Семья Жанны Фриске пыталась продать ее платье за 100 тысяч рублей

9:57:0810/14/2021
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Но его никто не купил.

Девушка, получившая платье в подарок, осталась счастлива. Фото: Instagram zhannafriskefond

В марте этого года, семья певицы Жанны Фриске попытали удачу продать платье покойной. Соответствующий лот появился в Instagram-аккаунте благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!».

Аукцион проходил в рамках форума «Сделано с Любовью, заряжено Добром», куда было направлено мини-платье розового цвета французского бренда Jay Ahr. Отметим, Фриске выступала в нем на сцене на премии MTV Russia Music Awards в далеком 2008 году.

Начальная стоимость лота составила 100 тысяч рублей, однако оно никому не пригодилось. В итоге, семья певицы решили отдать платье на свадьбу незрячей девушке Кристине. Девушка обрадовалась подарку.

Также популярный в России стилист Влад Лисовец опубликовал архивное фото с Жанной Фриске. На первом снимке Фриске сидит на диване вместе с мужчиной, а рядом запечатлена телеведущая Ольга Орлова.

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