Семья Жанны Фриске пыталась продать ее платье за 100 тысяч рублей

В марте этого года, семья певицы Жанны Фриске попытали удачу продать платье покойной. Соответствующий лот появился в Instagram-аккаунте благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!».
Аукцион проходил в рамках форума «Сделано с Любовью, заряжено Добром», куда было направлено мини-платье розового цвета французского бренда Jay Ahr. Отметим, Фриске выступала в нем на сцене на премии MTV Russia Music Awards в далеком 2008 году.
Начальная стоимость лота составила 100 тысяч рублей, однако оно никому не пригодилось. В итоге, семья певицы решили отдать платье на свадьбу незрячей девушке Кристине. Девушка обрадовалась подарку.
Также популярный в России стилист Влад Лисовец опубликовал архивное фото с Жанной Фриске. На первом снимке Фриске сидит на диване вместе с мужчиной, а рядом запечатлена телеведущая Ольга Орлова.