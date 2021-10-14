Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве

Сегодня, 14 октября, следователи предъявили обвинение Тимуру Бекмансурову о массовом расстреле людей в пермском вузе. Он полностью признал свою вину. Следствие настаивает на аресте.
Напомним, 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Тогда, в результате ЧП погибли шесть человек, еще 40 пострадали. Стрелка удалось задержать, он был ранен и попал в реанимацию. Врачам пришлось ампутировать ему ногу, но они смогли спасти ему жизнь. Позже его планируют перевезти в Москву, где в условиях стационара ему проведут психиатрическую экспертизу.