В Новосибирской области подробно объяснили, как, где и кто может получить QR-коды

В Новосибирской области отодвинули срок внедрения QR-кодов до 8 ноября 2021 года. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», такую инициативу озвучил губернатор региона Андрей Травников 12 октября. Предполагалось, что жителей региона не пустят на массовки, в которых участвуют более 500 человек, без специального года. Получить его сможет только тот, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо получил два компонента вакцины против коронавируса.
Позднее Минздрав Новосибирской области обнародовал достаточно полную инструкцию с картинками, как и где получить заветный код. Отмечается, что сертификаты о вакцинации оформляются бесплатно. QR-коды не продаются.