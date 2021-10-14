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14.10
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В Новосибирской области подробно объяснили, как, где и кто может получить QR-коды

9:44:4310/14/2021
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Сертификаты о вакцинации оформляются бесплатно. QR-коды не продаются.

В Новосибирской области попасть в кафе можно будет только с цифровым кодом. Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области отодвинули срок внедрения QR-кодов до 8 ноября 2021 года. Как ранее сообщал «Курьер.Среда», такую инициативу озвучил губернатор региона Андрей Травников 12 октября. Предполагалось, что жителей региона не пустят на массовки, в которых участвуют более 500 человек, без специального года. Получить его сможет только тот, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо получил два компонента вакцины против коронавируса.

Позднее Минздрав Новосибирской области обнародовал достаточно полную инструкцию с картинками, как и где получить заветный код. Отмечается, что сертификаты о вакцинации оформляются бесплатно. QR-коды не продаются.

Инструкция получения QR-кода

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