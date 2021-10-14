Бывшая жена Андрея Аршавина вместе с детьми переехала из его особняка на съемную квартиру

Бывшая супруга Андрея Аршавина съехала из особняка, в котором проживала вместе с детьми. Как пояснила Алиса Казьмина, расставание с домом было для не очень тяжелым.
Два месяца экс-супруга Аршавина не выходила на связь. Как позже оказалось, она была занята переездом на арендованную квартиру. Особняком теперь распоряжается ее свекровь — мать Андрея.
В течение трех лет Казьмина не съезжала из дома, который принадлежит матери ее бывшего мужа, той пришлось действовать через суд.
- Не думала, что меня сломает прощание с домом. И я умирала там по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея: «Я никогда не заберу у тебя дом»», — написала Казьмина в своем Instagram-аккаунте.
В настоящее время Алиса Казьмина продолжает бороться с аутоимунным заболеванием, она практически лишилась носа.