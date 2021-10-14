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Бывшая жена Андрея Аршавина вместе с детьми переехала из его особняка на съемную квартиру

10:33:1810/14/2021
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Прощание с домом далось ей очень тяжело — футболист обещал, что она с детьми всегда будет жить в особняке.

Алиса Казьмина - бывшая жена Андрея Аршавина. Фото: Instagram.com

Бывшая супруга Андрея Аршавина съехала из особняка, в котором проживала вместе с детьми. Как пояснила Алиса Казьмина, расставание с домом было для не очень тяжелым.

Два месяца экс-супруга Аршавина не выходила на связь. Как позже оказалось, она была занята переездом на арендованную квартиру. Особняком теперь распоряжается ее свекровь — мать Андрея.

В течение трех лет Казьмина не съезжала из дома, который принадлежит матери ее бывшего мужа, той пришлось действовать через суд.

- Не думала, что меня сломает прощание с домом. И я умирала там по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея: «Я никогда не заберу у тебя дом»», — написала Казьмина в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время Алиса Казьмина продолжает бороться с аутоимунным заболеванием, она практически лишилась носа.

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